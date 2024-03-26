26 марта 2024

МЧС предложило курганцам альтернативу вместо шашлыков

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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МЧС России по Курганской области выступило с рекомендациями
МЧС России по Курганской области выступило с рекомендациями Фото:
новость из сюжета
Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Курганские спасатели предложили жителям заменить готовку шашлыков на очистку территории, или подождать более безопасного периода. Об этом сообщалось на пресс-конференции в главном управлении МЧС России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU.

«Понимаем, что весна и хочется что-то делать. Мы бы посоветовали посвятить себя тому, чтобы зеленая лужайка была на каждом участке, вместо того, чтобы покушать шашлык», — рассказал на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Курганской области Сергей Коровин.

Сообщается, что на территории Курганской области создано более 1 200 патрульных групп, в которые входят спасатели, сотрудники правоохранительных органов и Федеральной противопожарной службы. Данные объединения созданы в муниципалитетах и будут работать в противопожарный период.

Ранее URA.RU писало, что Курган превращается в пустыню, поэтому пожары становятся активней. Пожары в регионе активизируются из-за явлений климата (например, снижение влажности и появление суховеев).

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Курганские спасатели предложили жителям заменить готовку шашлыков на очистку территории, или подождать более безопасного периода. Об этом сообщалось на пресс-конференции в главном управлении МЧС России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU. «Понимаем, что весна и хочется что-то делать. Мы бы посоветовали посвятить себя тому, чтобы зеленая лужайка была на каждом участке, вместо того, чтобы покушать шашлык», — рассказал на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Курганской области Сергей Коровин. Сообщается, что на территории Курганской области создано более 1 200 патрульных групп, в которые входят спасатели, сотрудники правоохранительных органов и Федеральной противопожарной службы. Данные объединения созданы в муниципалитетах и будут работать в противопожарный период. Ранее URA.RU писало, что Курган превращается в пустыню, поэтому пожары становятся активней. Пожары в регионе активизируются из-за явлений климата (например, снижение влажности и появление суховеев).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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