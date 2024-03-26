МЧС предложило курганцам альтернативу вместо шашлыков

Курганские спасатели предложили жителям заменить готовку шашлыков на очистку территории, или подождать более безопасного периода. Об этом сообщалось на пресс-конференции в главном управлении МЧС России по Курганской области, передает корреспондент URA.RU.
«Понимаем, что весна и хочется что-то делать. Мы бы посоветовали посвятить себя тому, чтобы зеленая лужайка была на каждом участке, вместо того, чтобы покушать шашлык», — рассказал на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Курганской области Сергей Коровин.
Сообщается, что на территории Курганской области создано более 1 200 патрульных групп, в которые входят спасатели, сотрудники правоохранительных органов и Федеральной противопожарной службы. Данные объединения созданы в муниципалитетах и будут работать в противопожарный период.
Ранее URA.RU писало, что Курган превращается в пустыню, поэтому пожары становятся активней. Пожары в регионе активизируются из-за явлений климата (например, снижение влажности и появление суховеев).
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