Курган превращается в пустыню, поэтому пожары становятся активней

Пожары в Курганской области активизируются из-за явлений климата

В Курганской области изменился климат и появились суховеи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

В Курганской области активизируются пожары из-за изменений климата, в том числе снижения влажности и появления суховеев, характерных для пустынь и степей. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Курганской области Сергей Коровин на встрече со СМИ, передает корреспондент URA.RU.

«Немаловажную роль играет влажность воздуха, которая, к сожалению, в последние годы снижается. Климат меняется в не лучшую сторону, у нас появились даже такие явления, как суховей: жара, сильный ветер. И огонь сам себя разгоняет. Очень трудно остановить его обычными методами», — сказал Коровин. Он отметил, что в 2023 году в регионе произошел огненный шторм, в результате которого сгорели тысячи домов и строений.

Суховеи характерны для антициклонального режима погоды. Обычно наблюдаются летом в пустынях, полупустынях и степях. Коровин подчеркнул, что каждый житель региона должен соблюдать пожарную безопасность. Своевременно очищать территории от сухой растительности, листьев и травы. Не загромождать улицы и проезды для спецмашин. Быть осторожными при пользовании огнем, не допускать шалости детей с огнем.

Ранее URA.RU писало, что авиалесоохрана назвала вероятные сроки начала пожаров в Курганской области. Высокий риск пожарной опасности в регионе будет в мае—июне 2024 года. Прогноз основан на анализе гидрометеорологической обстановки.