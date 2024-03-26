В Тюмени пояснили основные причины задержки автобусов

27 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Жители жаловались, что общественный транспорт задерживается стабильно на 15-20 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени автобусы опаздывают из-за пробок, погоды и поломок. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались, что общественный транспорт задерживается стабильно на 15-20 минут. «К сожалению, возникают ситуации, когда общественный транспорт задерживается. Это связано с заторами на дорогах, неисправностью транспорта, погодными явлениями и т. д. В таких ситуациях замечания отрабатываются в рабочем порядке сотрудниками Тюменьгортранса с перевозчиками», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что местные жители жаловались на задержку оплаты за проезд и попадание банковской карты в «стоп-лист» в общественный транспорт. В тюменской транспортной системе рассказали, что карта автоматически выходит из «стоп-листа», а деньги за поездку списываются спустя несколько дней из-за особенностей межбанковского взаимодействия с процессинговым центром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени автобусы опаздывают из-за пробок, погоды и поломок. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались, что общественный транспорт задерживается стабильно на 15-20 минут. «К сожалению, возникают ситуации, когда общественный транспорт задерживается. Это связано с заторами на дорогах, неисправностью транспорта, погодными явлениями и т. д. В таких ситуациях замечания отрабатываются в рабочем порядке сотрудниками Тюменьгортранса с перевозчиками», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что местные жители жаловались на задержку оплаты за проезд и попадание банковской карты в «стоп-лист» в общественный транспорт. В тюменской транспортной системе рассказали, что карта автоматически выходит из «стоп-листа», а деньги за поездку списываются спустя несколько дней из-за особенностей межбанковского взаимодействия с процессинговым центром.