26 марта 2024

В Тюмени пояснили основные причины задержки автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый автобус с гармошкой. Челябинск, остановка общественного транспорта, пассажиры, пассажирский транспорт, городской транспорт, автобус с гармошкой
Жители жаловались, что общественный транспорт задерживается стабильно на 15-20 минут Фото:

В Тюмени автобусы опаздывают из-за пробок, погоды и поломок. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались, что общественный транспорт задерживается стабильно на 15-20 минут.

«К сожалению, возникают ситуации, когда общественный транспорт задерживается. Это связано с заторами на дорогах, неисправностью транспорта, погодными явлениями и т. д. В таких ситуациях замечания отрабатываются в рабочем порядке сотрудниками Тюменьгортранса с перевозчиками», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что местные жители жаловались на задержку оплаты за проезд и попадание банковской карты в «стоп-лист» в общественный транспорт. В тюменской транспортной системе рассказали, что карта автоматически выходит из «стоп-листа», а деньги за поездку списываются спустя несколько дней из-за особенностей межбанковского взаимодействия с процессинговым центром.

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В Тюмени автобусы опаздывают из-за пробок, погоды и поломок. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее жители жаловались, что общественный транспорт задерживается стабильно на 15-20 минут. «К сожалению, возникают ситуации, когда общественный транспорт задерживается. Это связано с заторами на дорогах, неисправностью транспорта, погодными явлениями и т. д. В таких ситуациях замечания отрабатываются в рабочем порядке сотрудниками Тюменьгортранса с перевозчиками», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что местные жители жаловались на задержку оплаты за проезд и попадание банковской карты в «стоп-лист» в общественный транспорт. В тюменской транспортной системе рассказали, что карта автоматически выходит из «стоп-листа», а деньги за поездку списываются спустя несколько дней из-за особенностей межбанковского взаимодействия с процессинговым центром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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