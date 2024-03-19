Авиалесохрана назвала вероятные сроки начала пожаров в Курганской области

В Курганской области прогнозируют повышенную опасность пожаров в мае—июне

По данным Авиалесоохраны, май и июнь станут пожароопасными для Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Специалисты предупреждают о возможных высоких рисках пожарной опасности в Курганской области в мае—июне 2024 года. Прогноз основан на анализе гидрометеорологической обстановки. Об этом URA.RU сообщили 19 марта в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

«Прогноз разработан специалистами ФБУ „Авиалесоохрана“ на основании фактических данных гидрометеорологической обстановки и данных предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России… Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности ожидается в мае—июне на территории всей Курганской области», — указано в сообщении ведомства. Отмечается, что прогноз может быть не окончательным и будет корректироваться ежемесячно.

Авиалесоохрана готовится к решению новых задач в борьбе с лесными пожарами в регионах страны, в том числе УрФО. Ведомством планируется расстановка вертолетов и арендованных винтокрылых машин для ускорения доставки авиапожарных в южную часть Уральского федерального округа в мае. Готовность всех сил и средств к 1 апреля обеспечит эффективную помощь регионам в стабилизации лесопожарной обстановки.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти предварительно планируют вводить особый противопожарный режим с 5 апреля. С осени 2023 года на территории Курганской области было организовано 1220 учений по тушению ландшафтных, лесных пожаров и эвакуационных мероприятий. В марте планируются повторные учения. Отмечалось, что региону выделили 154 млн рублей из федерального бюджета для борьбы с будущими пожарами Также власти закупали камеры для установки их в лесах, дроны и другое противопожарное оборудование.