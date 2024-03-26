26 марта 2024

Как курганцам подготовиться к эвакуации и что взять в тревожный чемоданчик

Спасатели рекомендовали курганцам подготовить тревожный чемоданчик
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В тревожный чемоданчик важнее всего положить документы, заявил Сергей Коровин
В тревожный чемоданчик важнее всего положить документы, заявил Сергей Коровин Фото:
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Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

МЧС по Курганской области порекомендовали гражданам подготовиться к эвакуации, собрав тревожный чемоданчик. В него нужно положить аптечку, теплые вещи, документы и прочее. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Курганской области Сергей Коровин на пресс-конференции по подготовке к пожароопасному сезону, где побывал корреспондент URA.RU.

«Когда эвакуируется человек, он понимает, что он может себя к этому сначала подготовить. Он может собрать до этого так называемый тревожный чемоданчик и разместить туда все необходимое», — рассказал замначальника управления МЧС Сергей Коровин.

По его словам, положить в тревожный чемоданчик можно все то, что гражданин считает нужным. Все, как сказал Коровин, необходимо разместить, например, в небольшой походной сумке или чемодане. Из обязательных вещей он отметил аптечку, предметы гигиены, медицинские препараты, которые нужны конкретному гражданину, теплые вещи, нескоропортящиеся продукты питания — тушенка, галеты и прочее. Важнейшим пунктом отметил Сергей Коровин взять с собой документы, деньги, карты, правоустанавливающие документы — на квартиру или дом. «В этих пожарах очень много работы было именно по восстановлению документов. <…> Очень трудно и сложно это все восстановить», — пояснил Коровин. Также он сказал, что в пунктах временного размещения имеется все остальное, что не было перечислено.

Ранее URA.RU писало, что курганцам рекомендовали обратить внимание на озеленение лужаек вместо приготовления шашлыков. Также отмечено, что при подготовке к пожароопасному сезону было создано более 1 200 патрульных групп, в которые входят различные службы.

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МЧС по Курганской области порекомендовали гражданам подготовиться к эвакуации, собрав тревожный чемоданчик. В него нужно положить аптечку, теплые вещи, документы и прочее. Об этом рассказал первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Курганской области Сергей Коровин на пресс-конференции по подготовке к пожароопасному сезону, где побывал корреспондент URA.RU. «Когда эвакуируется человек, он понимает, что он может себя к этому сначала подготовить. Он может собрать до этого так называемый тревожный чемоданчик и разместить туда все необходимое», — рассказал замначальника управления МЧС Сергей Коровин. По его словам, положить в тревожный чемоданчик можно все то, что гражданин считает нужным. Все, как сказал Коровин, необходимо разместить, например, в небольшой походной сумке или чемодане. Из обязательных вещей он отметил аптечку, предметы гигиены, медицинские препараты, которые нужны конкретному гражданину, теплые вещи, нескоропортящиеся продукты питания — тушенка, галеты и прочее. Важнейшим пунктом отметил Сергей Коровин взять с собой документы, деньги, карты, правоустанавливающие документы — на квартиру или дом. «В этих пожарах очень много работы было именно по восстановлению документов. <…> Очень трудно и сложно это все восстановить», — пояснил Коровин. Также он сказал, что в пунктах временного размещения имеется все остальное, что не было перечислено. Ранее URA.RU писало, что курганцам рекомендовали обратить внимание на озеленение лужаек вместо приготовления шашлыков. Также отмечено, что при подготовке к пожароопасному сезону было создано более 1 200 патрульных групп, в которые входят различные службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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