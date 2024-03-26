26 марта 2024

Екатеринбуржца, взявшего в заложники двухлетнюю девочку, отправят на лечение

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, больница, больничная койка
Мужчине окажут психиатрическую помощь Фото:

Экспертиза показала, что екатеринбуржец, взявший в заложники двухлетнюю племянницу, нуждается в принудительном лечении. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. Материалы дела направлены в Орджоникидзевский райсуд.

ЧП произошло в одной из квартир на Машиностроителей. Мужчина взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. К счастью, силовики вскрыли дверь и спасли ребенка.

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Экспертиза показала, что екатеринбуржец, взявший в заложники двухлетнюю племянницу, нуждается в принудительном лечении. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. Материалы дела направлены в Орджоникидзевский райсуд. ЧП произошло в одной из квартир на Машиностроителей. Мужчина взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. К счастью, силовики вскрыли дверь и спасли ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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