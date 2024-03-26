Екатеринбуржца, взявшего в заложники двухлетнюю девочку, отправят на лечение

Экспертиза показала, что екатеринбуржец, взявший в заложники двухлетнюю племянницу, нуждается в принудительном лечении. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сказано в сообщении. Материалы дела направлены в Орджоникидзевский райсуд.
ЧП произошло в одной из квартир на Машиностроителей. Мужчина взял в руки вилку и консервный нож, заперся в ванной с двухлетней девочкой и стал угрожать ей расправой. К счастью, силовики вскрыли дверь и спасли ребенка.
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