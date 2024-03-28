В ХМАО резко подешевели туры в Таиланд

29 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Стоимость путевок в Таиланд из ХМАО упала более чем на 30% Фото: Алена Полозова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость путевок в Таиланд упала более чем на 30%. Югорские турагенты отмечают, что цены снизились, в том числе на самые популярные курорты, среди которых Паттайя и Пхукет. «Сейчас упали цены на Паттайю. Таких снижений, наверное, не было последние полгода. Хотя, там еще продолжается туристический сезон», — сообщили журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Снижение цен на отдых сейчас начинается с 10%, а отдельные тайские курорты, например Пхукет, подешевели более чем на 30%. Стоимость путевок в первую очередь упала на ближайшие даты. Турагенты связывают ситуацию с тем, что из-за снижения спроса на курортах в отелях и у авиакомпаний остались свободные места. А кроме тайских курортов, популярностью у жителей ХМАО пользуются Египет и Арабские Эмираты. «Туда из Сургута прямые вылеты. И клиенты этим активно пользуются», — добавляют турагенты. Ранее URA.RU сообщало, что до этого в ХМАО наоборот резко дешевели путевки в Египет и ОАЭ. В агентстве путешествий Soloway поясняли, что стоимость отдыха в этих странах тогда снизилась в два раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость путевок в Таиланд упала более чем на 30%. Югорские турагенты отмечают, что цены снизились, в том числе на самые популярные курорты, среди которых Паттайя и Пхукет. «Сейчас упали цены на Паттайю. Таких снижений, наверное, не было последние полгода. Хотя, там еще продолжается туристический сезон», — сообщили журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Снижение цен на отдых сейчас начинается с 10%, а отдельные тайские курорты, например Пхукет, подешевели более чем на 30%. Стоимость путевок в первую очередь упала на ближайшие даты. Турагенты связывают ситуацию с тем, что из-за снижения спроса на курортах в отелях и у авиакомпаний остались свободные места. А кроме тайских курортов, популярностью у жителей ХМАО пользуются Египет и Арабские Эмираты. «Туда из Сургута прямые вылеты. И клиенты этим активно пользуются», — добавляют турагенты. Ранее URA.RU сообщало, что до этого в ХМАО наоборот резко дешевели путевки в Египет и ОАЭ. В агентстве путешествий Soloway поясняли, что стоимость отдыха в этих странах тогда снизилась в два раза.