28 марта 2024

В ХМАО резко подешевели туры в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Стоимость путевок в Таиланд из ХМАО упала более чем на 30% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость путевок в Таиланд упала более чем на 30%. Югорские турагенты отмечают, что цены снизились, в том числе на самые популярные курорты, среди которых Паттайя и Пхукет.

«Сейчас упали цены на Паттайю. Таких снижений, наверное, не было последние полгода. Хотя, там еще продолжается туристический сезон», — сообщили журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Снижение цен на отдых сейчас начинается с 10%, а отдельные тайские курорты, например Пхукет, подешевели более чем на 30%.

Стоимость путевок в первую очередь упала на ближайшие даты. Турагенты связывают ситуацию с тем, что из-за снижения спроса на курортах в отелях и у авиакомпаний остались свободные места. А кроме тайских курортов, популярностью у жителей ХМАО пользуются Египет и Арабские Эмираты. «Туда из Сургута прямые вылеты. И клиенты этим активно пользуются», — добавляют турагенты.

Ранее URA.RU сообщало, что до этого в ХМАО наоборот резко дешевели путевки в Египет и ОАЭ. В агентстве путешествий Soloway поясняли, что стоимость отдыха в этих странах тогда снизилась в два раза.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость путевок в Таиланд упала более чем на 30%. Югорские турагенты отмечают, что цены снизились, в том числе на самые популярные курорты, среди которых Паттайя и Пхукет. «Сейчас упали цены на Паттайю. Таких снижений, наверное, не было последние полгода. Хотя, там еще продолжается туристический сезон», — сообщили журналисту URA.RU в турагентстве «Семь чудес». Снижение цен на отдых сейчас начинается с 10%, а отдельные тайские курорты, например Пхукет, подешевели более чем на 30%. Стоимость путевок в первую очередь упала на ближайшие даты. Турагенты связывают ситуацию с тем, что из-за снижения спроса на курортах в отелях и у авиакомпаний остались свободные места. А кроме тайских курортов, популярностью у жителей ХМАО пользуются Египет и Арабские Эмираты. «Туда из Сургута прямые вылеты. И клиенты этим активно пользуются», — добавляют турагенты. Ранее URA.RU сообщало, что до этого в ХМАО наоборот резко дешевели путевки в Египет и ОАЭ. В агентстве путешествий Soloway поясняли, что стоимость отдыха в этих странах тогда снизилась в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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