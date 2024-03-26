Челябинский боец СВО с позывным «Граница» выкармливает на передовой двух щенят. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.
«Южноуральский военнослужащий с позывным „Граница“ — настоящий герой! Находясь на СВО, он не только защищает нашу страну, но и заботится о двух маленьких щенках по кличке Гильза и Фугас», — рассказал URA.RU Рыжий.
Ранее URA.RU сообщало об отправке на передовую большой партии гуманитарного груза. В ОНФ собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое.
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