Челябинский боец СВО выкармливает двух щенков с военными кличками. Фото

27 марта 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

На передовой заботятся о щенках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец СВО с позывным «Граница» выкармливает на передовой двух щенят. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Южноуральский военнослужащий с позывным „Граница“ — настоящий герой! Находясь на СВО, он не только защищает нашу страну, но и заботится о двух маленьких щенках по кличке Гильза и Фугас», — рассказал URA.RU Рыжий. Ранее URA.RU сообщало об отправке на передовую большой партии гуманитарного груза. В ОНФ собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое. Двух щенков назвали военными кличками Пресс-служба ОНФ Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец СВО с позывным «Граница» выкармливает на передовой двух щенят. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Южноуральский военнослужащий с позывным „Граница“ — настоящий герой! Находясь на СВО, он не только защищает нашу страну, но и заботится о двух маленьких щенках по кличке Гильза и Фугас», — рассказал URA.RU Рыжий. Ранее URA.RU сообщало об отправке на передовую большой партии гуманитарного груза. В ОНФ собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое.