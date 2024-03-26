26 марта 2024

Челябинский боец СВО выкармливает двух щенков с военными кличками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр кинологической службы. Курган, щенок, кинологическая служба
На передовой заботятся о щенках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Челябинский боец СВО с позывным «Граница» выкармливает на передовой двух щенят. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Южноуральский военнослужащий с позывным „Граница“ — настоящий герой! Находясь на СВО, он не только защищает нашу страну, но и заботится о двух маленьких щенках по кличке Гильза и Фугас», — рассказал URA.RU Рыжий.

Ранее URA.RU сообщало об отправке на передовую большой партии гуманитарного груза. В ОНФ собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое.

Двух щенков назвали военными кличками
Двух щенков назвали военными кличками

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский боец СВО с позывным «Граница» выкармливает на передовой двух щенят. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Южноуральский военнослужащий с позывным „Граница“ — настоящий герой! Находясь на СВО, он не только защищает нашу страну, но и заботится о двух маленьких щенках по кличке Гильза и Фугас», — рассказал URA.RU Рыжий. Ранее URA.RU сообщало об отправке на передовую большой партии гуманитарного груза. В ОНФ собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...