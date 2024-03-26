В Салехарде (ЯНАО) в филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение участников специальной военной операции. Им вручили медали «Ветеран боевых действий», сообщает пресс-служба ямальского филиала фонда.
«За заслуги в защите Отечества и участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей военный комиссар города Салехарда и Приуральского района подполковник Александр Чуенко вручил медали девяти ветеранам боевых действий», — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Военком поблагодарил мужчин за службу.
Военнослужащие с Ямала принимают активное участие в СВО. Только из Нового Уренгоя в зоне спецоперации находится больше одной тысячи человек, из них около пятиста жителей добровольно заключили контракт с Минобороны РФ.
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