В ЯНАО вручили медали участникам СВО. Фото

27 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Салехарде наградили участников СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Салехарде (ЯНАО) в филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение участников специальной военной операции. Им вручили медали «Ветеран боевых действий», сообщает пресс-служба ямальского филиала фонда. «За заслуги в защите Отечества и участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей военный комиссар города Салехарда и Приуральского района подполковник Александр Чуенко вручил медали девяти ветеранам боевых действий», — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Военком поблагодарил мужчин за службу. Военнослужащие с Ямала принимают активное участие в СВО. Только из Нового Уренгоя в зоне спецоперации находится больше одной тысячи человек, из них около пятиста жителей добровольно заключили контракт с Минобороны РФ. Военком Александр Чуенко вручил медали участникам СВО telegram-канал «Защитники Отечества Ямал» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) в филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение участников специальной военной операции. Им вручили медали «Ветеран боевых действий», сообщает пресс-служба ямальского филиала фонда. «За заслуги в защите Отечества и участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей военный комиссар города Салехарда и Приуральского района подполковник Александр Чуенко вручил медали девяти ветеранам боевых действий», — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Военком поблагодарил мужчин за службу. Военнослужащие с Ямала принимают активное участие в СВО. Только из Нового Уренгоя в зоне спецоперации находится больше одной тысячи человек, из них около пятиста жителей добровольно заключили контракт с Минобороны РФ.