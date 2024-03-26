26 марта 2024

В ЯНАО вручили медали участникам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт для мобилизованных в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, спецоперация, военные сборы, мобилизация, резервисты, мобилизованные, сво, специальная военная операция
В Салехарде наградили участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Салехарде (ЯНАО) в филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение участников специальной военной операции. Им вручили медали «Ветеран боевых действий», сообщает пресс-служба ямальского филиала фонда.

«За заслуги в защите Отечества и участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей военный комиссар города Салехарда и Приуральского района подполковник Александр Чуенко вручил медали девяти ветеранам боевых действий», — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Военком поблагодарил мужчин за службу.

Военнослужащие с Ямала принимают активное участие в СВО. Только из Нового Уренгоя в зоне спецоперации находится больше одной тысячи человек, из них около пятиста жителей добровольно заключили контракт с Минобороны РФ.

Военком Александр Чуенко вручил медали участникам СВО
Военком Александр Чуенко вручил медали участникам СВО
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) в филиале фонда «Защитники Отечества» состоялось награждение участников специальной военной операции. Им вручили медали «Ветеран боевых действий», сообщает пресс-служба ямальского филиала фонда. «За заслуги в защите Отечества и участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей военный комиссар города Салехарда и Приуральского района подполковник Александр Чуенко вручил медали девяти ветеранам боевых действий», — сообщает пресс-служба фонда «Защитники Отечества» в официальном telegram-канале. Военком поблагодарил мужчин за службу. Военнослужащие с Ямала принимают активное участие в СВО. Только из Нового Уренгоя в зоне спецоперации находится больше одной тысячи человек, из них около пятиста жителей добровольно заключили контракт с Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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