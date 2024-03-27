Резко возросло число пострадавших при теракте в «Крокусе»

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 360 человек
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Во время теракта в «Крокус Сити Холле» пострадало 11 детей Фото:
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Количество пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 360 человек. Об этом рассказали в центре медицины катастроф.

«Число пострадавших возросло до 360», — передает сообщение центра катастроф ТАСС. Там добавили, что в это число входит 11 детей.

В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Также жители Москвы через благотворительные сервисы направили более 20 миллионов рублей помощи. По словам мэра, в московских больницах остаются 60 пострадавших, передает VSE42.

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Количество пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 360 человек. Об этом рассказали в центре медицины катастроф. «Число пострадавших возросло до 360», — передает сообщение центра катастроф ТАСС. Там добавили, что в это число входит 11 детей. В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Также жители Москвы через благотворительные сервисы направили более 20 миллионов рублей помощи. По словам мэра, в московских больницах остаются 60 пострадавших, передает VSE42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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