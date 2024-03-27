Резко возросло число пострадавших при теракте в «Крокусе»

Количество пострадавших от теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 360 человек. Об этом рассказали в центре медицины катастроф.
«Число пострадавших возросло до 360», — передает сообщение центра катастроф ТАСС. Там добавили, что в это число входит 11 детей.
В результате теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 139 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для помощи пострадавшим и семьям погибших было направлено более 215 миллионов рублей. Также жители Москвы через благотворительные сервисы направили более 20 миллионов рублей помощи. По словам мэра, в московских больницах остаются 60 пострадавших, передает VSE42.
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