26 марта 2024

Заполненное озеро под Курганом станет преградой для больших пожаров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник МЧС рассказал, какие водоемы Кургана спасут от огня
Сотрудник МЧС рассказал, какие водоемы Кургана спасут от огня Фото:
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Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

В Кургане специалисты МЧС рассчитывают, что переизбыток влаги поможет избежать и остановить распространение пожаров. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на пресс-конференции ГУ МЧС.

«В отличие от прошлого года все поймы и старицы рядом с дачами и микрорайоном Смолино будут заполнены водой», — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС Серге Коровин. Это поможет предотвратить распространение пожаров. Он также отметил, что практически высохшее в прошлом году озеро Большой Полой не смогло остановить пожар, возникший 7 мая в Кургане и унесший жизни людей.

Сотрудники МЧС признали аномальным отсутствие влаги в засушливом 2023 году. Есть вероятность, что в новом сезоне с половодьем пожары отойдут на второй план в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пожары становятся активней из-за сухой погоды. Возникающий огонь разгоняет себя из-за отсутствия влаги и сухих ветров.

https://yandex.ru/maps/53/kurgan/?ll=65.366732%2C55.418679&z=12.6
Пересохшее озеро большой Полой под Курганом не смогло остановить смертельный пожар в 2023 году

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В Кургане специалисты МЧС рассчитывают, что переизбыток влаги поможет избежать и остановить распространение пожаров. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на пресс-конференции ГУ МЧС. «В отличие от прошлого года все поймы и старицы рядом с дачами и микрорайоном Смолино будут заполнены водой», — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС Серге Коровин. Это поможет предотвратить распространение пожаров. Он также отметил, что практически высохшее в прошлом году озеро Большой Полой не смогло остановить пожар, возникший 7 мая в Кургане и унесший жизни людей. Сотрудники МЧС признали аномальным отсутствие влаги в засушливом 2023 году. Есть вероятность, что в новом сезоне с половодьем пожары отойдут на второй план в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пожары становятся активней из-за сухой погоды. Возникающий огонь разгоняет себя из-за отсутствия влаги и сухих ветров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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