Сотрудник МЧС рассказал, какие водоемы Кургана спасут от огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

В Кургане специалисты МЧС рассчитывают, что переизбыток влаги поможет избежать и остановить распространение пожаров. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на пресс-конференции ГУ МЧС.

«В отличие от прошлого года все поймы и старицы рядом с дачами и микрорайоном Смолино будут заполнены водой», — сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС Серге Коровин. Это поможет предотвратить распространение пожаров. Он также отметил, что практически высохшее в прошлом году озеро Большой Полой не смогло остановить пожар, возникший 7 мая в Кургане и унесший жизни людей.

Сотрудники МЧС признали аномальным отсутствие влаги в засушливом 2023 году. Есть вероятность, что в новом сезоне с половодьем пожары отойдут на второй план в регионе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пожары становятся активней из-за сухой погоды. Возникающий огонь разгоняет себя из-за отсутствия влаги и сухих ветров.

Пересохшее озеро большой Полой под Курганом не смогло остановить смертельный пожар в 2023 году Яндекс-карты .