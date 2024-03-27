Росгвардия ищет нелегальных мигрантов на складе Wildberries в Подмосковье. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Салехард, снег, зима, ямал, окно, здание, wildberries
Проверка документов у сотрудников Wildberries проходит на складе в Электростали Фото:

На складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Как передают telegram-каналы, силовики проверяют мигрантов на предмет нарушения правил пребывания в России.

«На складе „Вайлдберриз“ в Электростали рейд Росгвардии и полиции. Сотрудники ищут тех, кто нарушил правила пребывания в РФ», — передает telegram-канал Baza. По информации канала задержано уже 10 человек

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Как передают telegram-каналы, силовики проверяют мигрантов на предмет нарушения правил пребывания в России. «На складе „Вайлдберриз“ в Электростали рейд Росгвардии и полиции. Сотрудники ищут тех, кто нарушил правила пребывания в РФ», — передает telegram-канал Baza. По информации канала задержано уже 10 человек
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...