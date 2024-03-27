Общество Росгвардия ищет нелегальных мигрантов на складе Wildberries в Подмосковье. Видео 27 марта 2024 в 13:44 Размер текста - 17 + Проверка документов у сотрудников Wildberries проходит на складе в Электростали Фото: Илья Московец © URA.RU На складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Как передают telegram-каналы, силовики проверяют мигрантов на предмет нарушения правил пребывания в России. «На складе „Вайлдберриз“ в Электростали рейд Росгвардии и полиции. Сотрудники ищут тех, кто нарушил правила пребывания в РФ», — передает telegram-канал Baza. По информации канала задержано уже 10 человек Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Как передают telegram-каналы, силовики проверяют мигрантов на предмет нарушения правил пребывания в России. «На складе „Вайлдберриз“ в Электростали рейд Росгвардии и полиции. Сотрудники ищут тех, кто нарушил правила пребывания в РФ», — передает telegram-канал Baza. По информации канала задержано уже 10 человек {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям