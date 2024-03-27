Проверка документов у сотрудников Wildberries проходит на складе в Электростали
На складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Как передают telegram-каналы, силовики проверяют мигрантов на предмет нарушения правил пребывания в России.
«На складе „Вайлдберриз“ в Электростали рейд Росгвардии и полиции. Сотрудники ищут тех, кто нарушил правила пребывания в РФ», — передает telegram-канал Baza. По информации канала задержано уже 10 человек
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