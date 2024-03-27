Концерт Стаса Намина в Челябинске перенесли на год

Концерт Стаса Намина перенесли на март 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Концерт основателя групп «Цветы» и «Парк Горького» Стаса Намина в Челябинске, запланированный на 9 апреля, перенесли на 4 марта 2025 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт группы Стаса Намина „Цветы“ переносится на 4 марта 2025 года. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

Директор зрелищных касс Илья Белов сообщил URA.RU, что возможной причиной переноса могли стать последствия теракта в «Крокус сити холле». Часть организаторов принимают решения о переносе концертов из-за трагедии и опасений зрителей. Причиной переноса сразу на год мог стать плотных график артиста, который составляется на месяцы вперед.

«Произошедшее останавливает многих зрителей и они отказываются от покупки билетов. Продажи заметно уменьшились или, в некоторых случаях, практически остановились. Организаторы разделились на две категории: те, кто готов провести апрельские мероприятия с учетом продаж до 23 марта, либо те, кто переносит концерты на другую дату», — сообщил URA.RU Белов.

На официальной странице музыканта «Стас Намин и цветы» во «ВКонтакте» указано, что группа планирует в апреле турне по России. В списке городов значится и Челябинск. О переносе концертов пока не сообщается.

Теракт в «Крокус сити холл» (Подмосковье) произошел 22 марта на концерте группы «Пикник». В результате трагедии погибло 139 человек. Из-за теракта пострадало 360 человек, из них 89 пострадавших сейчас находится в больницах.