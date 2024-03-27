Бригадир СУБР рассказал о выжившем и погибшем горняках шахты «Кальинской»

Бригадир СУБР: шахтеры, попавшие под завал на «Кальинской», были профессионалами

27 марта 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Бригадир назвал шахтерское братство принципом жизни (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа Попавшие под завал на шахте «Кальинской» горняки — выживший Алексей Амозов и погибший Кирилл Лоскутов — были профессионалами своего дела и в день ЧП трудились в укрепленном забое. О товарищах рассказал URA.RU бригадир Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника (СУБР) Антон Пичугов, который принимал участие в спасательной операции. Также он разъяснил, почему горный удар, который стал причиной трагедии, был непредсказуем. «Алексей Амозов работал раньше в моей бригаде. Шахтерская бригада как семья: мы вместе не только работаем, но и вместе занимаемся спортом, ходим с семьями в походы. У Алексея жена, десятилетний сын и восьмилетняя дочь. Он молодой, но грамотный, опытный человек, знает профессию. У него самый высокий разряд — пятый. Кирилл Лоскутов помоложе, разряд у него четвертый, но он тоже не первый год в шахте», — сказал Пичугов. По словам бригадира, блок, в котором работали Амозов и Лосутов, был качественно подготовлен: приняты все меры против удароопасности. Забой был выкреплен, то есть укреплены все стенки, кровля, установлены анкеры. «Я это знаю, потому что работал в этом забое на прошлой неделе, прошел верхнюю панель около 100 метров. В смену 25 марта ребята начали отрабатывать боковую панель, прошли метров 20 всего, и случился горный удар», — вспоминает шахтер. Новость по теме Бригадир СУБРа рассказал, как спасал товарищей из-под завала на «Кальинской» шахте По его словам, именно в эту смену перед работой забой осматривали и бригадир, и сменный мастер — самые опытные члены заступившей бригады. Никаких самых малейших признаков угрозы горного удара не было, иначе бы работы остановили, а шахтеров эвакуировали до завершения обследования. «Я работаю на СУБРе 23 года, семь лет из них — бригадиром. Людям, которые сидят в офисе, никогда не спускались в шахту, наверное, не объяснить, какую большую ответственность за жизни шахтеров берет на себя бригадир, еще больше ответственность сменного мастера. Шахтерское братство — для нас не красивые слова, а принцип жизни. Мы доверяем друг другу жизнь», — заявил Пичугов. Он объяснил, что горный удар — довольно частое природное явление, которое не всегда могут спрогнозировать специальные службы. «Быть шахтером — тяжелый труд и большая ответственность. У нас нет такого, что один забой опасный, а другой безопасный. Но не всегда человек может победить природу», — сказал бригадир. ЧП на «Кальинской» произошло 25 марта. Под завалами оказались двое рабочих. К сожалению, один из них, Кирилл Лоскутов, погиб. Второго, Алексея Амозова, удалось спасти. URA.RU собрало всю информацию о трагедии в своем сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попавшие под завал на шахте «Кальинской» горняки — выживший Алексей Амозов и погибший Кирилл Лоскутов — были профессионалами своего дела и в день ЧП трудились в укрепленном забое. О товарищах рассказал URA.RU бригадир Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника (СУБР) Антон Пичугов, который принимал участие в спасательной операции. Также он разъяснил, почему горный удар, который стал причиной трагедии, был непредсказуем. «Алексей Амозов работал раньше в моей бригаде. Шахтерская бригада как семья: мы вместе не только работаем, но и вместе занимаемся спортом, ходим с семьями в походы. У Алексея жена, десятилетний сын и восьмилетняя дочь. Он молодой, но грамотный, опытный человек, знает профессию. У него самый высокий разряд — пятый. Кирилл Лоскутов помоложе, разряд у него четвертый, но он тоже не первый год в шахте», — сказал Пичугов. По словам бригадира, блок, в котором работали Амозов и Лосутов, был качественно подготовлен: приняты все меры против удароопасности. Забой был выкреплен, то есть укреплены все стенки, кровля, установлены анкеры. «Я это знаю, потому что работал в этом забое на прошлой неделе, прошел верхнюю панель около 100 метров. В смену 25 марта ребята начали отрабатывать боковую панель, прошли метров 20 всего, и случился горный удар», — вспоминает шахтер. По его словам, именно в эту смену перед работой забой осматривали и бригадир, и сменный мастер — самые опытные члены заступившей бригады. Никаких самых малейших признаков угрозы горного удара не было, иначе бы работы остановили, а шахтеров эвакуировали до завершения обследования. «Я работаю на СУБРе 23 года, семь лет из них — бригадиром. Людям, которые сидят в офисе, никогда не спускались в шахту, наверное, не объяснить, какую большую ответственность за жизни шахтеров берет на себя бригадир, еще больше ответственность сменного мастера. Шахтерское братство — для нас не красивые слова, а принцип жизни. Мы доверяем друг другу жизнь», — заявил Пичугов. Он объяснил, что горный удар — довольно частое природное явление, которое не всегда могут спрогнозировать специальные службы. «Быть шахтером — тяжелый труд и большая ответственность. У нас нет такого, что один забой опасный, а другой безопасный. Но не всегда человек может победить природу», — сказал бригадир. ЧП на «Кальинской» произошло 25 марта. Под завалами оказались двое рабочих. К сожалению, один из них, Кирилл Лоскутов, погиб. Второго, Алексея Амозова, удалось спасти. URA.RU собрало всю информацию о трагедии в своем сюжете.