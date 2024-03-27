Патриарх Кирилл: россияне в праве предъявлять требования к мигрантам

27 марта 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Мигранты должны уважительно относиться к традициям России, заявил Патриарх Кирилл Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне имеют право выдвигать определенные требования к мигрантам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что важно, чтобы мигранты проявляли уважение к российским ценностям, традициям и обычаям. «Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям», — передает слова Кирилла РИА Новости. Патриарх также отметил, что владение русским языком является важным фактором для успешной адаптации в российском обществе. Миграция вызывает беспокойство у многих, но проблема не только в самой миграции, а в том, что некоторые мигранты не желают уважать культуру принимающей страны, где они работают. России важно устанавливать добрые и взаимовыгодные отношения с братскими народами, особенно понимая сложности экономической ситуации в некоторых странах бывшего Советского Союза, заключил Кирилл. Владение русским языком должно быть обязательным условием для получения пособий мигрантами. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он отметил, что государству не нужны мигранты, которые не желают изучать язык, поэтому нужно активно поддерживать такое обучение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне имеют право выдвигать определенные требования к мигрантам. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что важно, чтобы мигранты проявляли уважение к российским ценностям, традициям и обычаям. «Россияне вправе требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям», — передает слова Кирилла РИА Новости. Патриарх также отметил, что владение русским языком является важным фактором для успешной адаптации в российском обществе. Миграция вызывает беспокойство у многих, но проблема не только в самой миграции, а в том, что некоторые мигранты не желают уважать культуру принимающей страны, где они работают. России важно устанавливать добрые и взаимовыгодные отношения с братскими народами, особенно понимая сложности экономической ситуации в некоторых странах бывшего Советского Союза, заключил Кирилл. Владение русским языком должно быть обязательным условием для получения пособий мигрантами. Такое заявление сделал глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он отметил, что государству не нужны мигранты, которые не желают изучать язык, поэтому нужно активно поддерживать такое обучение.