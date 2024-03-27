27 марта 2024

Коммунальщики предупредили об отключении горячей воды в нескольких домах Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
В Кургане на несколько часов отключат горячую воду Фото:

В десятке домов Кургана отключат горячую воду из-за чистки подогревателей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании (КГК).

«Из-за чистки водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 101, 105, 134, 154, 160 в течение рабочего дня будет приостановлена подача горячей воды. Горячая вода появится в домах курганцев не позднее 16:00», — указано в посте КГК.

По информации коммунальщиков, горячей воды не будет в следующих домах:

  • 3 микрорайон 3, 34, 37;
  • 5 микрорайон 24, 30, 30А, 34;
  • 11 микрорайон 8, 14, 15, 16, 18;
  • Белинского 20;
  • Глинки 22;
  • Ипподромная 13;
  • Коли Мяготина 193, 195, 197;
  • Станционная 82, 84, 86.

Работник также проведут замену изношенных сетей горячего водоснабжения. Подачу возобновят не позднее 16:00. Воды также не будет по следующим адресам:

  • Зорге 64, 56;
  • Красина 67А, 69, 71, 73, 75А, 75, 77;
  • Станционная 10, 12, 14.

Ране URA.RU писало, что в Кургане отключали горячую воду в нескольких домах. Коммунальщики чистили подогреватели и заменяли изношенные сети горячего водоснабжения.


Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В десятке домов Кургана отключат горячую воду из-за чистки подогревателей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании (КГК). «Из-за чистки водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 101, 105, 134, 154, 160 в течение рабочего дня будет приостановлена подача горячей воды. Горячая вода появится в домах курганцев не позднее 16:00», — указано в посте КГК. По информации коммунальщиков, горячей воды не будет в следующих домах: Работник также проведут замену изношенных сетей горячего водоснабжения. Подачу возобновят не позднее 16:00. Воды также не будет по следующим адресам: Ране URA.RU писало, что в Кургане отключали горячую воду в нескольких домах. Коммунальщики чистили подогреватели и заменяли изношенные сети горячего водоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...