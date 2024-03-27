Коммунальщики предупредили об отключении горячей воды в нескольких домах Кургана

В десятке домов Кургана отключат горячую воду из-за чистки подогревателей. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Курганской генерирующей компании (КГК).
«Из-за чистки водоводяных подогревателей в центральных теплопунктах №№ 101, 105, 134, 154, 160 в течение рабочего дня будет приостановлена подача горячей воды. Горячая вода появится в домах курганцев не позднее 16:00», — указано в посте КГК.
По информации коммунальщиков, горячей воды не будет в следующих домах:
- 3 микрорайон 3, 34, 37;
- 5 микрорайон 24, 30, 30А, 34;
- 11 микрорайон 8, 14, 15, 16, 18;
- Белинского 20;
- Глинки 22;
- Ипподромная 13;
- Коли Мяготина 193, 195, 197;
- Станционная 82, 84, 86.
Работник также проведут замену изношенных сетей горячего водоснабжения. Подачу возобновят не позднее 16:00. Воды также не будет по следующим адресам:
- Зорге 64, 56;
- Красина 67А, 69, 71, 73, 75А, 75, 77;
- Станционная 10, 12, 14.
Ране URA.RU писало, что в Кургане отключали горячую воду в нескольких домах. Коммунальщики чистили подогреватели и заменяли изношенные сети горячего водоснабжения.
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