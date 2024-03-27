В Тюменской области до 2026 года построят школы, больницы, детские сады и катки

По данным ГУС, с 2024 по 2026 год запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюменской области в ближайшие три года построят 13 крупных объектов. Среди них поликлиники, школы, культурный центр и катки. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

По данным ГУС, с 2024 по 2026 год запланирован ввод 38 объектов соцкульбыта. Самыми крупными из них станут:

центр культурного развития в селе Большое Сорокино, зрительный зал на 304 места, ввод — 2024 год;

крытый каток на Народной в Тюмени, ввод — 2024 год;

школа в микрорайоне Березняковский в Тюмени на 1101 место, ввод — 2025 год;

школа в поселке Московский на 1100 мест с дошкольным отделением на 350 мест, ввод — 2025 год;

школа в селе Мальково на 1100 мест, ввод — 2025 год;

школа в поселке Винзили на 1100 мест, ввод — 2025 год;

филиал поликлиники ГАУЗ ТО «Областная больница №19» в поселке Богандинский, ввод — 2025 год;

крытый каток на Судоремонтной в Тюмени, ввод — 2025 год;

школа на Красных Зорь в Тюмени на 1101 место, ввод — 2026 год;

школа в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени на 1200 мест, ввод — 2026 год;

детский сад в районе ЖК «Корней» в Тюмени на 600 мест, ввод — 2026 год;

здание МАУ ДО «ДШИ им. В.В. Знаменского» на Судоремонтной в Тюмени, ввод — 2026 год;

поликлиника ГБУЗ ТО «Областная больница №4» в Ишиме на 600 посещений в смену, ввод — 2026 год.

Ранее URA.RU писало, какие дороги и развязки появятся в Тюменской области. Сейчас выполняется проектирование семи крупных дорожных объектов.

Фото: URA.RU