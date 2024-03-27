Мурашко: в больнице скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из пострадавших при теракте 22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье скончался в больнице. Об этом сообщает глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По словам министра здравоохранения, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле». «Один из пострадавших… скончался. Врачи сделали все возможное», — сообщил Мурашко.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Число пострадавших достигло 360 человек. 76 пострадавших при теракте уже выписаны из больницы, сообщал Мурашко.

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Один из пострадавших при теракте 22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье скончался в больнице. Об этом сообщает глава Минздрава России Михаил Мурашко. По словам министра здравоохранения, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле». «Один из пострадавших… скончался. Врачи сделали все возможное», — сообщил Мурашко. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Число пострадавших достигло 360 человек. 76 пострадавших при теракте уже выписаны из больницы, сообщал Мурашко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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