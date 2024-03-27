Мурашко: в больнице скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Один из пострадавших при теракте 22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье скончался в больнице. Об этом сообщает глава Минздрава России Михаил Мурашко.
По словам министра здравоохранения, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле». «Один из пострадавших… скончался. Врачи сделали все возможное», — сообщил Мурашко.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Число пострадавших достигло 360 человек. 76 пострадавших при теракте уже выписаны из больницы, сообщал Мурашко.
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