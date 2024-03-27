Мурашко: в больнице скончался один из пострадавших при теракте в «Крокусе»

27 марта 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из пострадавших при теракте 22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье скончался в больнице. Об этом сообщает глава Минздрава России Михаил Мурашко. По словам министра здравоохранения, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле». «Один из пострадавших… скончался. Врачи сделали все возможное», — сообщил Мурашко. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Число пострадавших достигло 360 человек. 76 пострадавших при теракте уже выписаны из больницы, сообщал Мурашко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из пострадавших при теракте 22 марта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье скончался в больнице. Об этом сообщает глава Минздрава России Михаил Мурашко. По словам министра здравоохранения, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии после теракта в «Крокус Сити Холле». «Один из пострадавших… скончался. Врачи сделали все возможное», — сообщил Мурашко. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта в Подмосковье. Число пострадавших достигло 360 человек. 76 пострадавших при теракте уже выписаны из больницы, сообщал Мурашко.