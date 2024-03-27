Курганцев из многоэтажки за свой счет заставляют сделать ремонт крыши соцфонда

Курганцев обязали отремонтировать крышу здания соцфонда (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганское отделение фонда пенсионного и соцстрахования обязало ТСЖ многоквартирного дома отремонтировать крышу пристроя, где ранее располагалось ведомство. Информация о споре между фондом и жильцами дома имеется в картотеке арбитражного суда.

«Фонд <…> настаивает на требованиях об обязании товарищества „ТСЖ Зорге 15“ провести капитальный ремонт общего имущества кровли крыши в связи с ее аварийным состоянием», — сообщается в материалах дела. В помещении площадью более 2,2 тыс. кв.м износилась крыша. Соцфонд, у которого на оперативном управлении находится здание пристроя, добился через суд ремонта крыши.

Как рассказали URA.RU жители дома, спор начался весной прошлого года. В иске соцфонда было указано, что крыша пристроя по документам является общедомовым имуществом, поэтому ремонтировать его должно местное ТСЖ.

Была проведена экспертиза, установившая износ кровли в 70%, а в дальнейшем — 100%. Ориентировочная стоимость работ и материалов, по данным собеседников агентства, составляет около восьми миллионов рублей.

ТСЖ настаивало, что капитальный ремонт нельзя проводить без согласия большинства собственников. Также ответчик якобы не может брать деньги со спецсчета на капитальный ремонт без согласия собственников. Жильцы дома настаивали на ремонте крыши фондом самостоятельно.

Жилинспекция выдала предписание ТСЖ привести кровлю в порядок. Суд рассмотрел обстоятельства дела и вынес решения в пользу фонда. Было учтено, что часть здания является встроенным в многоэтажку, дырявая крыша может замкнуть электропроводку в общем подвале. В пользу решения сыграл факт прежнего спора между ТСЖ и фондом о взносах на капремонт. Товарищество выставляло требования оплаты на общую площадь пристроя. Следовательно, ТСЖ является ответственным лицом за проведение капремонта, и должно провести ремонт крыши. Апелляционная инстанция и Уральский окружной арбитраж согласились с этим решением.