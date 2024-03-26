Санаторий «Сургутнефтегаза» на Черном море набирает аниматоров

Санаторий «Сургутнефтегаза» на Черном море набирает команду аниматоров на летний период. Работодатель готов нанять сотрудников без опыта работы, в том числе студентов.
«Набираем команду аниматоров в санаторий „Лермонтово“ в Туапсинском районе Краснодарского края на период с 1 мая по 30 октября. Опыт работы и образование не требуется, обеспечим жильем, трехразовым питанием», — сообщил агентству работодатель.
В обязанности аниматоров входит организация досуга детей, а также подготовка и проведение вечерних развлекательных программ для всех гостей санатория. Сотрудникам без опыта устроят экспресс-тренинг на месте, предоставят костюмы. Наниматель обещает платить 30 тысяч рублей в месяц за работу по пять-шесть часов, шесть дней в неделю.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» раскупили летние путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири», которые расположены на Черном море. Остались места только на летний и осенний периоды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.