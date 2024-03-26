26 марта 2024

Санаторий «Сургутнефтегаза» на Черном море набирает аниматоров

© Служба новостей «URA.RU»
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День защиты детей в ЖК «Макаровский». Екатеринбург, дети, аниматоры, три кота
Аниматорам в санатории «Сургутнефтегаза» будут платить 30 тысяч рублей в месяц Фото:

Санаторий «Сургутнефтегаза» на Черном море набирает команду аниматоров на летний период. Работодатель готов нанять сотрудников без опыта работы, в том числе студентов.

«Набираем команду аниматоров в санаторий „Лермонтово“ в Туапсинском районе Краснодарского края на период с 1 мая по 30 октября. Опыт работы и образование не требуется, обеспечим жильем, трехразовым питанием», — сообщил агентству работодатель.

В обязанности аниматоров входит организация досуга детей, а также подготовка и проведение вечерних развлекательных программ для всех гостей санатория. Сотрудникам без опыта устроят экспресс-тренинг на месте, предоставят костюмы. Наниматель обещает платить 30 тысяч рублей в месяц за работу по пять-шесть часов, шесть дней в неделю.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» раскупили летние путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири», которые расположены на Черном море. Остались места только на летний и осенний периоды.

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Санаторий «Сургутнефтегаза» на Черном море набирает команду аниматоров на летний период. Работодатель готов нанять сотрудников без опыта работы, в том числе студентов. «Набираем команду аниматоров в санаторий „Лермонтово“ в Туапсинском районе Краснодарского края на период с 1 мая по 30 октября. Опыт работы и образование не требуется, обеспечим жильем, трехразовым питанием», — сообщил агентству работодатель. В обязанности аниматоров входит организация досуга детей, а также подготовка и проведение вечерних развлекательных программ для всех гостей санатория. Сотрудникам без опыта устроят экспресс-тренинг на месте, предоставят костюмы. Наниматель обещает платить 30 тысяч рублей в месяц за работу по пять-шесть часов, шесть дней в неделю. Ранее URA.RU писало, что сотрудники «Сургутнефтегаза» раскупили летние путевки в санатории «Лермонтово» и «Нефтяник Сибири», которые расположены на Черном море. Остались места только на летний и осенний периоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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