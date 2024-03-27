Пермский краевой суд оставил в СИЗО начальника ИК-37 Илью Асламова

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Мера пресечения начальнику ИК37 Илье Асламову. Свердловский райсуд. Пермь, илья асламов
Илья Асламов пробудет в СИЗО до конца мая Фото:

Начальник ИК-37 Илья Асламов останется в СИЗО до конца мая. В Пермском краевом суде оставили без изменения решение нижестоящей инстанции. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале суда.

«Пермский краевой суд оставил начальника исправительной колонии №37 Илью Асламова в СИЗО. Он пробудет там до 17 мая», — говорится в сообщении суда.

Асламов был задержан на своем рабочем месте 18 марта. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Предприниматель, который пытался передать Асламову деньги, также задержан и отправлен в СИЗО.

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Начальник ИК-37 Илья Асламов останется в СИЗО до конца мая. В Пермском краевом суде оставили без изменения решение нижестоящей инстанции. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале суда. «Пермский краевой суд оставил начальника исправительной колонии №37 Илью Асламова в СИЗО. Он пробудет там до 17 мая», — говорится в сообщении суда. Асламов был задержан на своем рабочем месте 18 марта. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Предприниматель, который пытался передать Асламову деньги, также задержан и отправлен в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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