Mash: около 40 мигрантов задержали на складе Wildberries при рейде в Подмосковье

Около 40 мигрантов задержаны в результате масштабного рейда силовиков на складе Wildberries в Подмосковье, сообщает telegram-канал Mash. На опубликованном видео задержанных ведут в сторону автозаков.
«Минимум 40 трудовых мигрантов задержали в результате масштабного рейда полиции и Росгвардии на складе Wildberries в подмосковной Электростали», — сообщает источник. На видео задержанных ведут в сторону пустых автозаков.
Ранее собщалось, что на складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Задержан 21 человек. Проверка продолжается.
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Около 40 мигрантов задержаны в результате масштабного рейда силовиков на складе Wildberries в Подмосковье, сообщает telegram-канал Mash. На опубликованном видео задержанных ведут в сторону автозаков. «Минимум 40 трудовых мигрантов задержали в результате масштабного рейда полиции и Росгвардии на складе Wildberries в подмосковной Электростали», — сообщает источник. На видео задержанных ведут в сторону пустых автозаков. Ранее собщалось, что на складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Задержан 21 человек. Проверка продолжается.