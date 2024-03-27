Mash: около 40 мигрантов задержали на складе Wildberries при рейде в Подмосковье

27 марта 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Около 40 мигрантов задержаны в результате масштабного рейда силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 40 мигрантов задержаны в результате масштабного рейда силовиков на складе Wildberries в Подмосковье, сообщает telegram-канал Mash. На опубликованном видео задержанных ведут в сторону автозаков. «Минимум 40 трудовых мигрантов задержали в результате масштабного рейда полиции и Росгвардии на складе Wildberries в подмосковной Электростали», — сообщает источник . На видео задержанных ведут в сторону пустых автозаков. Ранее собщалось, что на складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Задержан 21 человек. Проверка продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 40 мигрантов задержаны в результате масштабного рейда силовиков на складе Wildberries в Подмосковье, сообщает telegram-канал Mash. На опубликованном видео задержанных ведут в сторону автозаков. «Минимум 40 трудовых мигрантов задержали в результате масштабного рейда полиции и Росгвардии на складе Wildberries в подмосковной Электростали», — сообщает источник. На видео задержанных ведут в сторону пустых автозаков. Ранее собщалось, что на складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Задержан 21 человек. Проверка продолжается.