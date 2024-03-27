Baza: во время рейда в Электростали задержали 20 мигрантов

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, следственный комитет россии, нелегалы, мигранты
На складе Wildberries задержан 21 человек Фото:

Во время рейда полиции и Росгвардии на складе Wildberries в Электростали задержан 21 человек. Проверка продолжается.

«21 человек задержан во время рейда полиции и Росгвардии на складе», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что у сотрудников проверяют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и военные билеты. По данным канала, четыре блока уже проверили, осталось еще пять.

Ранее сообщалось, что на складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Как писали telegram-каналы, силовики проверяют мигрантов на предмет нарушения правил пребывания в России.

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Во время рейда полиции и Росгвардии на складе Wildberries в Электростали задержан 21 человек. Проверка продолжается. «21 человек задержан во время рейда полиции и Росгвардии на складе», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что у сотрудников проверяют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и военные билеты. По данным канала, четыре блока уже проверили, осталось еще пять. Ранее сообщалось, что на складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Как писали telegram-каналы, силовики проверяют мигрантов на предмет нарушения правил пребывания в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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