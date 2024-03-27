Baza: во время рейда в Электростали задержали 20 мигрантов

Во время рейда полиции и Росгвардии на складе Wildberries в Электростали задержан 21 человек. Проверка продолжается.
«21 человек задержан во время рейда полиции и Росгвардии на складе», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что у сотрудников проверяют паспорта, миграционные карты, виды на жительство, разрешения на временное проживание и военные билеты. По данным канала, четыре блока уже проверили, осталось еще пять.
Ранее сообщалось, что на складе Wildberries в Подмосковье проводится рейд. К складу приехали несколько автозаков, на месте работают сотрудники Росгвардиии и полиции. Как писали telegram-каналы, силовики проверяют мигрантов на предмет нарушения правил пребывания в России.
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