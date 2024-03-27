Суд отклонил жалобу на передачу акций ЧЭМК государству

27 марта 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Суд подтвердил законность передачи заводов группы ЧЭМК государству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд отклонил апелляцию на решение передать акции предприятий группы ЧЭМК государству. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Заседание по делу завершено. Оставить решение без изменения. Жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте Семнадцатого апелляционного суда в Перми. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Экс-владельцы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы оспорили это решение в апелляционной инстанции. Однако ее решение оказалось не в их пользу. Судебные заседания проводятся в закрытом режиме и подробности решений не публикуются, как и тексты иных судебных документов. Пресс-служба компании от комментариев воздерживается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отклонил апелляцию на решение передать акции предприятий группы ЧЭМК государству. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Заседание по делу завершено. Оставить решение без изменения. Жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте Семнадцатого апелляционного суда в Перми. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Экс-владельцы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы оспорили это решение в апелляционной инстанции. Однако ее решение оказалось не в их пользу. Судебные заседания проводятся в закрытом режиме и подробности решений не публикуются, как и тексты иных судебных документов. Пресс-служба компании от комментариев воздерживается.