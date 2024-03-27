Суд отклонил жалобу на передачу акций ЧЭМК государству

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд подтвердил законность передачи заводов группы ЧЭМК государству Фото:

Суд отклонил апелляцию на решение передать акции предприятий группы ЧЭМК государству. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

«Заседание по делу завершено. Оставить решение без изменения. Жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте Семнадцатого апелляционного суда в Перми.

Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.

Экс-владельцы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы оспорили это решение в апелляционной инстанции. Однако ее решение оказалось не в их пользу.

Судебные заседания проводятся в закрытом режиме и подробности решений не публикуются, как и тексты иных судебных документов. Пресс-служба компании от комментариев воздерживается.

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Суд отклонил апелляцию на решение передать акции предприятий группы ЧЭМК государству. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Заседание по делу завершено. Оставить решение без изменения. Жалобу без удовлетворения», — сообщается на сайте Семнадцатого апелляционного суда в Перми. Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче государству акций нескольких заводов группы ЧЭМК, приватизированных в 1992 году. Ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество спорных АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» арестованы. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Экс-владельцы ЧЭМК Юрий и Людмила Антиповы оспорили это решение в апелляционной инстанции. Однако ее решение оказалось не в их пользу. Судебные заседания проводятся в закрытом режиме и подробности решений не публикуются, как и тексты иных судебных документов. Пресс-служба компании от комментариев воздерживается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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