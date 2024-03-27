Число погибших в «Крокусе» достигло 140

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Количество жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 140 человек Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта в Подмосковье, выросло до 140 человек. Один из них скончался в больнице в крайне тяжелом состоянии.

«Общее число жертв трагедии увеличилось до 140», — передает telegram-канал RT. Отмечается, что один из пострадавших при теракте находился в крайне тяжелом состоянии, впоследствии он скончался.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко подтвердил, что один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии. На данный момент число пострадавших составляет 360 человек. Мурашко отметил, что 76 человек уже выписаны из больниц.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта в Подмосковье, выросло до 140 человек. Один из них скончался в больнице в крайне тяжелом состоянии. «Общее число жертв трагедии увеличилось до 140», — передает telegram-канал RT. Отмечается, что один из пострадавших при теракте находился в крайне тяжелом состоянии, впоследствии он скончался. Глава Минздрава России Михаил Мурашко подтвердил, что один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии. На данный момент число пострадавших составляет 360 человек. Мурашко отметил, что 76 человек уже выписаны из больниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...