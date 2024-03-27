Число погибших в «Крокусе» достигло 140

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта в Подмосковье, выросло до 140 человек. Один из них скончался в больнице в крайне тяжелом состоянии.
«Общее число жертв трагедии увеличилось до 140», — передает telegram-канал RT. Отмечается, что один из пострадавших при теракте находился в крайне тяжелом состоянии, впоследствии он скончался.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко подтвердил, что один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии. На данный момент число пострадавших составляет 360 человек. Мурашко отметил, что 76 человек уже выписаны из больниц.
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Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта в Подмосковье, выросло до 140 человек. Один из них скончался в больнице в крайне тяжелом состоянии. «Общее число жертв трагедии увеличилось до 140», — передает telegram-канал RT. Отмечается, что один из пострадавших при теракте находился в крайне тяжелом состоянии, впоследствии он скончался. Глава Минздрава России Михаил Мурашко подтвердил, что один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии. На данный момент число пострадавших составляет 360 человек. Мурашко отметил, что 76 человек уже выписаны из больниц.