Число погибших в «Крокусе» достигло 140

27 марта 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Количество жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 140 человек Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта в Подмосковье, выросло до 140 человек. Один из них скончался в больнице в крайне тяжелом состоянии. «Общее число жертв трагедии увеличилось до 140», — передает telegram-канал RT. Отмечается, что один из пострадавших при теракте находился в крайне тяжелом состоянии, впоследствии он скончался. Глава Минздрава России Михаил Мурашко подтвердил, что один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии. На данный момент число пострадавших составляет 360 человек. Мурашко отметил, что 76 человек уже выписаны из больниц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта в Подмосковье, выросло до 140 человек. Один из них скончался в больнице в крайне тяжелом состоянии. «Общее число жертв трагедии увеличилось до 140», — передает telegram-канал RT. Отмечается, что один из пострадавших при теракте находился в крайне тяжелом состоянии, впоследствии он скончался. Глава Минздрава России Михаил Мурашко подтвердил, что один из пострадавших скончался в больнице. Он находился в крайне тяжелом состоянии. На данный момент число пострадавших составляет 360 человек. Мурашко отметил, что 76 человек уже выписаны из больниц.