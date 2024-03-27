К курганским силовикам с проверкой нагрянет комиссия из Москвы

В Кургане прием проведет генерал МВД, приехавший с инспекцией Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В курганское УМВД с проверкой нагрянет комиссия из Москвы во главе с главным инспектором МВД Сергеем Цилихом. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших сотрудников. В Кургане Цилих также проведет прием жителей Курганской области, информирует сайт регионального УМВД.

«Комиссия не менее чем из 20 человек начнет работать с апреля. Они будут проверять работу в отделах по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, и в уголовном розыске», — пояснили источники.

Руководитель комиссии МВД России, главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Цилих проведет в Кургане личный прием граждан. Он состоится 13 апреля в приемной УМВД области. Запись на прием ведется по телефону (3522) 49-41-78 в рабочие часы. Записавшимся следует иметь при себе паспорт.

Ранее начальник курганского УМВД Дмитрий Свинов рассказал о тяжких коррупционных преступлениях в сфере нацпроектов. По словам руководителя, в прошлом году были раскрыты 10 таких случаев. Также уголовные коррупционные дела были заведены на 167 курганцев, что на 30% больше предыдущего года.