Захарова заподозрила США в организации теракта в «Крокусе»

27 марта 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Захарова не понимает, на чем основывались США, когда говорили о непричастности Киева к теракту в «Крокусе» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила Соединенные Штаты в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такой вывод она сделала на основе того, что почти сразу после трагедии в Вашингтоне заявили, что Украина не причастна к нему. По словам представителя МИД, подобным образом США попытались увести от себя подозрения в совершении теракта. «Они [США] начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться», — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». Она добавила, что не понимает, на какой основе Штаты сделали вывод о непричастности Киева к теракту. Ранее Захарова высмеяла заявление Госдепартамента США о том, что Украина не имеет отношения к трагедии в Подмосковье. Она также указала на изменение риторики американских официальных лиц к формулировке своих оценок. В теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 140 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила Соединенные Штаты в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такой вывод она сделала на основе того, что почти сразу после трагедии в Вашингтоне заявили, что Украина не причастна к нему. По словам представителя МИД, подобным образом США попытались увести от себя подозрения в совершении теракта. «Они [США] начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться», — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». Она добавила, что не понимает, на какой основе Штаты сделали вывод о непричастности Киева к теракту. Ранее Захарова высмеяла заявление Госдепартамента США о том, что Украина не имеет отношения к трагедии в Подмосковье. Она также указала на изменение риторики американских официальных лиц к формулировке своих оценок. В теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 140 человек.