Захарова заподозрила США в организации теракта в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила Соединенные Штаты в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такой вывод она сделала на основе того, что почти сразу после трагедии в Вашингтоне заявили, что Украина не причастна к нему. По словам представителя МИД, подобным образом США попытались увести от себя подозрения в совершении теракта.
«Они [США] начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться», — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». Она добавила, что не понимает, на какой основе Штаты сделали вывод о непричастности Киева к теракту.
Ранее Захарова высмеяла заявление Госдепартамента США о том, что Украина не имеет отношения к трагедии в Подмосковье. Она также указала на изменение риторики американских официальных лиц к формулировке своих оценок. В теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 140 человек.
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