Захарова заподозрила США в организации теракта в «Крокусе»

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова не понимает, на чем основывались США, когда говорили о непричастности Киева к теракту в «Крокусе» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила Соединенные Штаты в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такой вывод она сделала на основе того, что почти сразу после трагедии в Вашингтоне заявили, что Украина не причастна к нему. По словам представителя МИД, подобным образом США попытались увести от себя подозрения в совершении теракта.

«Они [США] начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться», — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». Она добавила, что не понимает, на какой основе Штаты сделали вывод о непричастности Киева к теракту.

Ранее Захарова высмеяла заявление Госдепартамента США о том, что Украина не имеет отношения к трагедии в Подмосковье. Она также указала на изменение риторики американских официальных лиц к формулировке своих оценок. В теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 140 человек.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заподозрила Соединенные Штаты в причастности к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Такой вывод она сделала на основе того, что почти сразу после трагедии в Вашингтоне заявили, что Украина не причастна к нему. По словам представителя МИД, подобным образом США попытались увести от себя подозрения в совершении теракта. «Они [США] начали отмазывать киевский режим, чтобы самим отмазаться», — заявила Захарова на брифинге, трансляция которого идет на телеканале «Россия 24». Она добавила, что не понимает, на какой основе Штаты сделали вывод о непричастности Киева к теракту. Ранее Захарова высмеяла заявление Госдепартамента США о том, что Украина не имеет отношения к трагедии в Подмосковье. Она также указала на изменение риторики американских официальных лиц к формулировке своих оценок. В теракте 22 марта в «Крокус Сити Холле», погибли 140 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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