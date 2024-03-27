Инструктор украинской армии выстрелил из бракованного гранатомета НАТО, что привело к летальному исходу. Военному оторвало голову. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Военкоры русской весны».
Согласно кадрам из видео в telegram-канале, один из солдат ВСУ предпринял попытку воспользоваться одноразовым гранатометом, но выстрела из него не последовало. Во время этого снимавший военный заявил, что украинской армии приходится иметь дело с огромным количеством бракованного западного вооружения. Позже инструктор взял в руки РПГ и произвел выстрел, который привел к летальному исходу.
Ранее неоднократно сообщалось, что западные страны передают Киеву бракованное оружие. В частности, БТР, использовавшиеся американцами в 50-х годах прошлого века. Также Украине передавали неисправные гранатометы и артиллерийские установки.
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Инструктор украинской армии выстрелил из бракованного гранатомета НАТО, что привело к летальному исходу. Военному оторвало голову. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Военкоры русской весны». Согласно кадрам из видео в telegram-канале, один из солдат ВСУ предпринял попытку воспользоваться одноразовым гранатометом, но выстрела из него не последовало. Во время этого снимавший военный заявил, что украинской армии приходится иметь дело с огромным количеством бракованного западного вооружения. Позже инструктор взял в руки РПГ и произвел выстрел, который привел к летальному исходу. Ранее неоднократно сообщалось, что западные страны передают Киеву бракованное оружие. В частности, БТР, использовавшиеся американцами в 50-х годах прошлого века. Также Украине передавали неисправные гранатометы и артиллерийские установки.