Инструктор ВСУ подорвался из-за бракованного гранатомета НАТО. Видео

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Нато.вооружение. техника. stock, гранатомет, рпг, штурм, всу, чвк, наемник, штурмовик,  stock
Солдат ВСУ, который снимал испытание РПГ на видео, отметил, что им часто приходится иметь дело с бракованным оружием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Инструктор украинской армии выстрелил из бракованного гранатомета НАТО, что привело к летальному исходу. Военному оторвало голову. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Военкоры русской весны».

Согласно кадрам из видео в telegram-канале, один из солдат ВСУ предпринял попытку воспользоваться одноразовым гранатометом, но выстрела из него не последовало. Во время этого снимавший военный заявил, что украинской армии приходится иметь дело с огромным количеством бракованного западного вооружения. Позже инструктор взял в руки РПГ и произвел выстрел, который привел к летальному исходу.

Ранее неоднократно сообщалось, что западные страны передают Киеву бракованное оружие. В частности, БТР, использовавшиеся американцами в 50-х годах прошлого века. Также Украине передавали неисправные гранатометы и артиллерийские установки.

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Инструктор украинской армии выстрелил из бракованного гранатомета НАТО, что привело к летальному исходу. Военному оторвало голову. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Военкоры русской весны». Согласно кадрам из видео в telegram-канале, один из солдат ВСУ предпринял попытку воспользоваться одноразовым гранатометом, но выстрела из него не последовало. Во время этого снимавший военный заявил, что украинской армии приходится иметь дело с огромным количеством бракованного западного вооружения. Позже инструктор взял в руки РПГ и произвел выстрел, который привел к летальному исходу. Ранее неоднократно сообщалось, что западные страны передают Киеву бракованное оружие. В частности, БТР, использовавшиеся американцами в 50-х годах прошлого века. Также Украине передавали неисправные гранатометы и артиллерийские установки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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