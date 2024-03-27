Инструктор ВСУ подорвался из-за бракованного гранатомета НАТО. Видео

27 марта 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ, который снимал испытание РПГ на видео, отметил, что им часто приходится иметь дело с бракованным оружием Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Инструктор украинской армии выстрелил из бракованного гранатомета НАТО, что привело к летальному исходу. Военному оторвало голову. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Военкоры русской весны». Согласно кадрам из видео в telegram-канале, один из солдат ВСУ предпринял попытку воспользоваться одноразовым гранатометом, но выстрела из него не последовало. Во время этого снимавший военный заявил, что украинской армии приходится иметь дело с огромным количеством бракованного западного вооружения. Позже инструктор взял в руки РПГ и произвел выстрел, который привел к летальному исходу. Ранее неоднократно сообщалось, что западные страны передают Киеву бракованное оружие. В частности, БТР, использовавшиеся американцами в 50-х годах прошлого века. Также Украине передавали неисправные гранатометы и артиллерийские установки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инструктор украинской армии выстрелил из бракованного гранатомета НАТО, что привело к летальному исходу. Военному оторвало голову. Соответствующее видео опубликовал telegram-канал «Военкоры русской весны». Согласно кадрам из видео в telegram-канале, один из солдат ВСУ предпринял попытку воспользоваться одноразовым гранатометом, но выстрела из него не последовало. Во время этого снимавший военный заявил, что украинской армии приходится иметь дело с огромным количеством бракованного западного вооружения. Позже инструктор взял в руки РПГ и произвел выстрел, который привел к летальному исходу. Ранее неоднократно сообщалось, что западные страны передают Киеву бракованное оружие. В частности, БТР, использовавшиеся американцами в 50-х годах прошлого века. Также Украине передавали неисправные гранатометы и артиллерийские установки.