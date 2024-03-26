Какие вакансии предлагают в ЯНАО пенсионерам и людям с ОВЗ

С начала года в ЯНАО работодатели отмечают нехватку кандидатов и повышенный спрос на соискателей. В условиях низкого уровня безработицы, все больше компаний расширяют границы найма и готовы привлекать на работу пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Какие вакансии доступны ямальцам старшего поколения URA.RU рассказала представитель "Авито Работы" на Урале Елизавета Чурина.
"В ЯНАО в 8% вакансий, опубликованных сейчас на "Авито Работе", отмечено, что они подходят для пенсионеров. Плюс к этому больше трети предложений (38%) адресованы соискателям от 45 лет и старше. В 6% объявлений о найме содержится отметка, что на эти позиции могут трудоустроиться люди с ограниченными возможностями здоровья", - отметила Чурина.
Пенсионерам и людям с ОВЗ ямальские работодатели предлагают гибкий график. "Так, мерчендайзер торговой точки может работать по два-четыре часа в день несколько раз в неделю, сборщик заказов — выбрать периодичность смен 2/2, 3/3, 1/1, а инженер производственно-технического отдела по строительству и благоустройству будет трудиться по обычной схеме 5/2", - рассказала Чурина.
Работа поваром предлагается пенсионеру или человеку с нарушениями здоровья в Салехарде. Соискателю предлагают удобный сменный график и зарплату от 69000 рублей в месяц. В данной вакансии опыт необязателен, для новичка будет организовано обучение. В Лабытнанги кандидату со стажем на должности инженера-электрика готовы платить 90000 рублей ежемесячно, а механику по транспорту со знанием платформы 1С: УАТ в Новом Уренгое обещают заработок от 150000 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о работодателях в ЯНАО, которые предлагают дополнительные возможности и поддержку своим будущим сотрудникам. Соискателей ждут дополнительные соцпакеты, повышение квалификации и корпоративные мероприятия.
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