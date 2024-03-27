Светлаков раскрыл, как спас Бурунова при теракте в «Крокусе»

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) предупредил актера Сергея Бурунова не приближаться к зданию «Крокус Сити Холла», когда там начался теракт. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на видеохостинге YouTube.
«Еще есть один фанат группы „Пикник“ — Сергей Бурунов. Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», — поделился в интервью артист.
Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Шоумен отметил, что выбегал из здания «голым», так как оставил одежду в гримерке группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в тот день. Из-за атаки террористов погибли 140 человек. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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