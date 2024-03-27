Светлаков раскрыл, как спас Бурунова при теракте в «Крокусе»

В момент теракта Светлаков предупредил Бурунова не заходить в «Крокус»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День рождения ресторана ESHAK. Екатеринбург, светлаков сергей
Бурунов позвонил Светлакову (на фото) в момент теракта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) предупредил актера Сергея Бурунова не приближаться к зданию «Крокус Сити Холла», когда там начался теракт. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на видеохостинге YouTube.

«Еще есть один фанат группы „Пикник“ — Сергей Бурунов. Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», — поделился в интервью артист.

Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Шоумен отметил, что выбегал из здания «голым», так как оставил одежду в гримерке группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в тот день. Из-за атаки террористов погибли 140 человек. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-участник «Уральских пельменей» и шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) предупредил актера Сергея Бурунова не приближаться к зданию «Крокус Сити Холла», когда там начался теракт. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на видеохостинге YouTube. «Еще есть один фанат группы „Пикник“ — Сергей Бурунов. Он позвонил мне тогда, когда выстрелы уже были, и сказал, что будет через минуту. Я ему сказал стоять там, где он сейчас находится, и не заходить», — поделился в интервью артист. Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Шоумен отметил, что выбегал из здания «голым», так как оставил одежду в гримерке группы «Пикник», концерт которой должен был пройти в тот день. Из-за атаки террористов погибли 140 человек. По всей стране отменяются массовые мероприятия. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...