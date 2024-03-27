Замглавы российской таможни Ягодкину арестовали на два месяца

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Ягодкина арестована на два месяца за превышение должностных полномочий Фото:

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина по решению Басманного суда арестована на два месяца. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024 года», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ягодкина обвиняется по статье 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». По данным telegram-канала «112», в частности, она проводила махинации с акцизными марками. Ущерб от ее действий может достигать 1,2 млрд рублей.

Ранее в картотеке Басманного суда Москвы было зарегистрировано ходатайство следствия на арест замглавы российской таможни. Она подозревается в ряде коррупционных преступлений, которые связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

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Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина по решению Басманного суда арестована на два месяца. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024 года», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ягодкина обвиняется по статье 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». По данным telegram-канала «112», в частности, она проводила махинации с акцизными марками. Ущерб от ее действий может достигать 1,2 млрд рублей. Ранее в картотеке Басманного суда Москвы было зарегистрировано ходатайство следствия на арест замглавы российской таможни. Она подозревается в ряде коррупционных преступлений, которые связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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