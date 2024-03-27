Замглавы российской таможни Ягодкину арестовали на два месяца

27 марта 2024 в 22:04 Размер текста - 17 +

Ягодкина арестована на два месяца за превышение должностных полномочий Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина по решению Басманного суда арестована на два месяца. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024 года», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ягодкина обвиняется по статье 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». По данным telegram-канала «112», в частности, она проводила махинации с акцизными марками. Ущерб от ее действий может достигать 1,2 млрд рублей. Ранее в картотеке Басманного суда Москвы было зарегистрировано ходатайство следствия на арест замглавы российской таможни. Она подозревается в ряде коррупционных преступлений, которые связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина по решению Басманного суда арестована на два месяца. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. «Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 26 мая 2024 года», — передает telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Ягодкина обвиняется по статье 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». По данным telegram-канала «112», в частности, она проводила махинации с акцизными марками. Ущерб от ее действий может достигать 1,2 млрд рублей. Ранее в картотеке Басманного суда Москвы было зарегистрировано ходатайство следствия на арест замглавы российской таможни. Она подозревается в ряде коррупционных преступлений, которые связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.