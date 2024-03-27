Путин предложил увеличить число россиян, которым выдают «Пушкинскую карту»

27 марта 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Путин хочет увеличить число россиян, которые смогут воспользоваться «Пушкинской картой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин допустил увеличение числа россиян, которым будет доступна «Пушкинская карта». По его словам, на данный момент ее возможностями воспользовались 10 млн человек, а могли бы 13 млн человек. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с работниками культуры Тверской области. «Пушкинской картой» могли бы воспользоваться 13 млн, а воспользовались 10 млн. Видите, еще три млн человек не воспользовались, хотя могли это сделать… Будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться «Пушкинской картой», — заявил Путин на встрече. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Он отметил, что возможности карты пока не полностью используются. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил перенести непотраченные средства с «Пушкинской карты» в селах. Подобная практика позволит перенести деньги на более поздний срок. Однако срок будет ограничен, например, одним годом, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин допустил увеличение числа россиян, которым будет доступна «Пушкинская карта». По его словам, на данный момент ее возможностями воспользовались 10 млн человек, а могли бы 13 млн человек. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с работниками культуры Тверской области. «Пушкинской картой» могли бы воспользоваться 13 млн, а воспользовались 10 млн. Видите, еще три млн человек не воспользовались, хотя могли это сделать… Будем стараться развивать это и расширять, возможно, даже круг тех, кто может пользоваться «Пушкинской картой», — заявил Путин на встрече. Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». Он отметил, что возможности карты пока не полностью используются. Ранее председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил перенести непотраченные средства с «Пушкинской карты» в селах. Подобная практика позволит перенести деньги на более поздний срок. Однако срок будет ограничен, например, одним годом, передает телеканал 360.