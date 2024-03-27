В Свердловской области на трассе Первоуральск — Шаля вечером 27 марта выпало много снега. Автоинспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за непогоды, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«На 105-м километре трассы Первоуральск — Шаля пошел обильный снегопад. Автомобилистам следует быть предельно осторожными, двигаясь в условиях непогоды», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы дежурят на трассе со включенными маяками.
Такое же предупреждение получили автомобилисты, едущие по трассе Серов — Североуральск — Ивдель. Водителей призвали быть бдительнее из-за мощного снегопада, метели и гололедицы.
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