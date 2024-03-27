Инспекторы предупредили свердловчан об опасности на дорогах. Фото

Трассу Первоуральск — Шаля замело снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе дежурят автоинспекторы Фото:

В Свердловской области на трассе Первоуральск — Шаля вечером 27 марта выпало много снега. Автоинспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за непогоды, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«На 105-м километре трассы Первоуральск — Шаля пошел обильный снегопад. Автомобилистам следует быть предельно осторожными, двигаясь в условиях непогоды», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы дежурят на трассе со включенными маяками.

Такое же предупреждение получили автомобилисты, едущие по трассе Серов — Североуральск — Ивдель. Водителей призвали быть бдительнее из-за мощного снегопада, метели и гололедицы.

Фото:

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В Свердловской области на трассе Первоуральск — Шаля вечером 27 марта выпало много снега. Автоинспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за непогоды, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «На 105-м километре трассы Первоуральск — Шаля пошел обильный снегопад. Автомобилистам следует быть предельно осторожными, двигаясь в условиях непогоды», — говорится в telegram-канале ведомства. Инспекторы дежурят на трассе со включенными маяками. Такое же предупреждение получили автомобилисты, едущие по трассе Серов — Североуральск — Ивдель. Водителей призвали быть бдительнее из-за мощного снегопада, метели и гололедицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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