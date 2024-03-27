Генпрокуратура РФ заинтересовалась проблемой срыва строительства крематория в Кургане

Генпрокуратура РФ взяла на контроль жалобу инвестора курганского крематория

Генпрокуратура РФ взяла на контроль жалобу инвестора из Кургана Фото: Софья Сандурская © URA.RU

новость из сюжета О попытках построить крематорий в Кургане

Генпрокуратура России поручила прокуратуре Курганской области провести проверку по обращению инвестора, который не смог получить участок под строительство крематория на кладбище в Зайково. Об этом URA.RU рассказал источник из похоронной сферы, который предоставил копию документа надзорного ведомства.

«После обращения представителя инвестора в Генпрокуратуру РФ прокуратура Курганской области выяснила, что земельный участок на кладбище в Зайково площадью 14 013 квадратных метров передан в бесплатное пользование МКУ „Жилищная политика“. Инвестор планировал арендовать его для строительства крематория, но не смог этого сделать», — подчеркнул источник.

По словам источника, инвестор надеется, что прокуратура Кургана проверит законность безвозмездного предоставления земельного участка структуре мэрии для ведения похоронной деятельности. Он уточнил, что частному инвестору предложили землю в аренду по цене свыше 5 млн рублей в год и такие условия ставят крест на проекте строительства Курганского областного крематория.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в пресс-службу мэрии Кургана по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее компания «Региональная служба кремации» собиралась вложить от 200 до 300 миллионов рублей собственных средств в строительство крематория в Кургане. Она разработала проект на основе лучших мировых и российских образцов. Реализовать масштабное строительство инвестор не может из-за препятствий, которые так и не устранили местные власти.