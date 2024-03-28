В Кургане пристав не согласилась с незаконным увольнением и выиграла суд у УФССП

Судебный пристав выиграла суд у курганского управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебный пристав из города Кургана выиграла суд у управления ФССП региона. Женщина добилась продления служебного контракта и получила компенсацию за вынужденный прогул. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших коллег истца.

«Пристав Д. М.М. из спецотделения по обеспечению деятельности курганских судов добилась отмены распоряжений руководства УФСПП и восстановилась на службе», — сообщили источники. После непродления контракта с приставом, девушка пошла в суд и выиграла трудовой спор с управлением. Решения руководства были признаны незаконными.

В пресс-службе курганского горсуда подтвердили информацию о трудовом споре. Истец просила признать сведения служебной характеристики не соответствующими действительности, восстановить на службе, рассказали URA.RU в суде. Иск требования удовлетворил частично.

По данным источников редакции, непосредственный руководитель отделения составил на пристава порочащую характеристику. На его основе руководство УФССП приняло решение не продлевать контракт.

Пристав подала иск об отмене решений и восстановлении репутации. Cуд объединил иски к управлению и начальнику в одно дело. Сведения, приложенные при увольнении сотрудника руководителем УФССП области Ириной Уваровой, были признаны недостоверными. «Признал представление к увольнению со службы в отношении истца незаконным. Отменил приказ об увольнении истца, восстановил его в должности», — сообщили в суде. Также в пользу пристава с УФССП взыскали компенсацию денежного довольствия за время вынужденного прогула и моральный ущерб. В ведомстве редакции сообщили, что в настоящее время подана апелляционная жалоба в Курганский областной суд.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские приставы выплатят компенсацию матери, годами ждавшей получения алиментов. Женщина получила 15 тысяч рублей компенсации за то, что приставы два года не могли добиться выплат на детей.