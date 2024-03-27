27 марта 2024

В ЯНАО из-за дефицита на рынке труда за месяц ускорился рост годовой инфляции

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная выставка-ярмарка. Курган., ценники, мясная продукция, колбасные изделия
В ЯНАО подорожали говядина, колбасы, сосиски, пельмени и сливочное масло Фото:

В феврале в Ямало-Ненецком автономном округе рост годовой инфляции ускорился на 0,7%. Одна из основных причин — дефицит на рынке труда, сообщил Центральный Банк России.

«Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в феврале ускорилась до 7,4% после 6,7% в январе. Основными причинами стали высокий потребительский спрос и рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг. Недостаток рабочей силы в отдельных отраслях повлек за собой увеличение расходов на оплату труда», — рассказали в ЦБ.

Из непродовольственных товаров более всего подорожали мебель, медицинские и парфюмерно-косметические товары, из услуг — поездки в такси и медицина. Также на Ямале увеличились в стоимости продукты питания. Более всего цены выросли на говядину, колбасы, сосиски, пельмени и сливочное масло.

К концу января рост цен на мясо у ритейлеров ЯНАО замедлился. Так на 6,85% подешевела свинина и на 1,36% говядина. Однако куры подорожали на 1,2%.

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В феврале в Ямало-Ненецком автономном округе рост годовой инфляции ускорился на 0,7%. Одна из основных причин — дефицит на рынке труда, сообщил Центральный Банк России. «Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в феврале ускорилась до 7,4% после 6,7% в январе. Основными причинами стали высокий потребительский спрос и рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг. Недостаток рабочей силы в отдельных отраслях повлек за собой увеличение расходов на оплату труда», — рассказали в ЦБ. Из непродовольственных товаров более всего подорожали мебель, медицинские и парфюмерно-косметические товары, из услуг — поездки в такси и медицина. Также на Ямале увеличились в стоимости продукты питания. Более всего цены выросли на говядину, колбасы, сосиски, пельмени и сливочное масло. К концу января рост цен на мясо у ритейлеров ЯНАО замедлился. Так на 6,85% подешевела свинина и на 1,36% говядина. Однако куры подорожали на 1,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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