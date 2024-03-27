В ЯНАО из-за дефицита на рынке труда за месяц ускорился рост годовой инфляции

В ЯНАО подорожали говядина, колбасы, сосиски, пельмени и сливочное масло Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В феврале в Ямало-Ненецком автономном округе рост годовой инфляции ускорился на 0,7%. Одна из основных причин — дефицит на рынке труда, сообщил Центральный Банк России.

«Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в феврале ускорилась до 7,4% после 6,7% в январе. Основными причинами стали высокий потребительский спрос и рост издержек производителей и поставщиков товаров и услуг. Недостаток рабочей силы в отдельных отраслях повлек за собой увеличение расходов на оплату труда», — рассказали в ЦБ.

Из непродовольственных товаров более всего подорожали мебель, медицинские и парфюмерно-косметические товары, из услуг — поездки в такси и медицина. Также на Ямале увеличились в стоимости продукты питания. Более всего цены выросли на говядину, колбасы, сосиски, пельмени и сливочное масло.

К концу января рост цен на мясо у ритейлеров ЯНАО замедлился. Так на 6,85% подешевела свинина и на 1,36% говядина. Однако куры подорожали на 1,2%.