27 марта 2024

В ЕС согласовали новый компромисс по пошлинам на зерно с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка «Агропром Урал». Екатеринбург, урожай, зерно, фураж
Украинское зерно будут возить по новым пошлинам и квотам Фото:

На экспортную сельскохозяйственную продукцию Украины предложены новые пошлины и квоты. В сообщении председательства Бельгии в Совете Евросоюза говорится, что именно такую договоренность заключили постпреды стран ЕС.

«Постпреды ЕС согласовали новый компромисс в отношении продления торговых мер для Украины», — написано в сообщении о новых пошлинах и квотах на экспортное зерно. Оно появилось в социальной сети X.

Власти Украины выступили против введения ограничений на поставки зерна в Евросоюз, потому что тогда страна лишится источника дохода, а, соответственно, конфликт с Россией затянется. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что проблемы местных фермеров связаны с закупками в США. Он уверен, что демпинг цен на сельхозпродукцию в ЕС спровоцировало американское зерно — США и страны Южной Америки собрали большой урожай, передает телеканал 360.

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На экспортную сельскохозяйственную продукцию Украины предложены новые пошлины и квоты. В сообщении председательства Бельгии в Совете Евросоюза говорится, что именно такую договоренность заключили постпреды стран ЕС. «Постпреды ЕС согласовали новый компромисс в отношении продления торговых мер для Украины», — написано в сообщении о новых пошлинах и квотах на экспортное зерно. Оно появилось в социальной сети X. Власти Украины выступили против введения ограничений на поставки зерна в Евросоюз, потому что тогда страна лишится источника дохода, а, соответственно, конфликт с Россией затянется. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что проблемы местных фермеров связаны с закупками в США. Он уверен, что демпинг цен на сельхозпродукцию в ЕС спровоцировало американское зерно — США и страны Южной Америки собрали большой урожай, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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