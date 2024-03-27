В ЕС согласовали новый компромисс по пошлинам на зерно с Украины

28 марта 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Украинское зерно будут возить по новым пошлинам и квотам Фото: Илья Московец © URA.RU На экспортную сельскохозяйственную продукцию Украины предложены новые пошлины и квоты. В сообщении председательства Бельгии в Совете Евросоюза говорится, что именно такую договоренность заключили постпреды стран ЕС. «Постпреды ЕС согласовали новый компромисс в отношении продления торговых мер для Украины», — написано в сообщении о новых пошлинах и квотах на экспортное зерно. Оно появилось в социальной сети X. Власти Украины выступили против введения ограничений на поставки зерна в Евросоюз, потому что тогда страна лишится источника дохода, а, соответственно, конфликт с Россией затянется. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что проблемы местных фермеров связаны с закупками в США. Он уверен, что демпинг цен на сельхозпродукцию в ЕС спровоцировало американское зерно — США и страны Южной Америки собрали большой урожай, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На экспортную сельскохозяйственную продукцию Украины предложены новые пошлины и квоты. В сообщении председательства Бельгии в Совете Евросоюза говорится, что именно такую договоренность заключили постпреды стран ЕС. «Постпреды ЕС согласовали новый компромисс в отношении продления торговых мер для Украины», — написано в сообщении о новых пошлинах и квотах на экспортное зерно. Оно появилось в социальной сети X. Власти Украины выступили против введения ограничений на поставки зерна в Евросоюз, потому что тогда страна лишится источника дохода, а, соответственно, конфликт с Россией затянется. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил, что проблемы местных фермеров связаны с закупками в США. Он уверен, что демпинг цен на сельхозпродукцию в ЕС спровоцировало американское зерно — США и страны Южной Америки собрали большой урожай, передает телеканал 360.