27 марта 2024

В ООН заявили о пытках российских военнослужащих на Украине

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, марш бросок, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
По данным ООН, бойцов РФ пытали на Украине с 2023 года Фото:

Российских военнопленных на Украине пытали с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Представители организации посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

«Российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, однако представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — говорится в докладе сотрудников ООН. Уточняется, что что восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в подвалах, более десяти человек заявили об ударах палками и пытках током. Также стало известно, что солдатам угрожали сексуальным насилием и устраивали для них инсценировки казни.

По данным центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК), большинство пропавших в зоне СВО живы и находятся в плену, передает «Царьград». В МИД РФ выразили надежду на то, что в комитете будут защищать права российских военнопленных на Украине.

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Российских военнопленных на Украине пытали с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Представители организации посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. «Российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, однако представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — говорится в докладе сотрудников ООН. Уточняется, что что восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в подвалах, более десяти человек заявили об ударах палками и пытках током. Также стало известно, что солдатам угрожали сексуальным насилием и устраивали для них инсценировки казни. По данным центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК), большинство пропавших в зоне СВО живы и находятся в плену, передает «Царьград». В МИД РФ выразили надежду на то, что в комитете будут защищать права российских военнопленных на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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