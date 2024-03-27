В ООН заявили о пытках российских военнослужащих на Украине

28 марта 2024 в 02:07 Размер текста - 17 +

По данным ООН, бойцов РФ пытали на Украине с 2023 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российских военнопленных на Украине пытали с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Представители организации посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. «Российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, однако представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — говорится в докладе сотрудников ООН. Уточняется, что что восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в подвалах, более десяти человек заявили об ударах палками и пытках током. Также стало известно, что солдатам угрожали сексуальным насилием и устраивали для них инсценировки казни. По данным центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК), большинство пропавших в зоне СВО живы и находятся в плену, передает «Царьград». В МИД РФ выразили надежду на то, что в комитете будут защищать права российских военнопленных на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российских военнопленных на Украине пытали с декабря 2023 года по февраль 2024-го. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Представители организации посетили 44 российских пленных в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. «Российские военнопленные не выдвигали никаких утверждений о пытках, однако представили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении в транзитных пунктах после их эвакуации с поля боя», — говорится в докладе сотрудников ООН. Уточняется, что что восемь военнопленных сообщили, что их удерживали в подвалах, более десяти человек заявили об ударах палками и пытках током. Также стало известно, что солдатам угрожали сексуальным насилием и устраивали для них инсценировки казни. По данным центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста (МККК), большинство пропавших в зоне СВО живы и находятся в плену, передает «Царьград». В МИД РФ выразили надежду на то, что в комитете будут защищать права российских военнопленных на Украине.