Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО

Путин прокомментировал возможный конфликт между РФ и НАТО
Президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Об этом российский лидер заявил во время поездки в Торжок (Тверская область)
«Заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО, являются бредом», — заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также он прокомментировал заявления о возможном нападении России на Польшу, Прибалтику и Чехию. Путин считает, что эта информация является способом обмануть население стран.
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