Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО

28 марта 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Путин прокомментировал возможный конфликт между РФ и НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Об этом российский лидер заявил во время поездки в Торжок (Тверская область) «Заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО, являются бредом», — заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также он прокомментировал заявления о возможном нападении России на Польшу, Прибалтику и Чехию. Путин считает, что эта информация является способом обмануть население стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Об этом российский лидер заявил во время поездки в Торжок (Тверская область) «Заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО, являются бредом», — заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также он прокомментировал заявления о возможном нападении России на Польшу, Прибалтику и Чехию. Путин считает, что эта информация является способом обмануть население стран.