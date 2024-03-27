27 марта 2024

Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Путин прокомментировал возможный конфликт между РФ и НАТО Фото:

Президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Об этом российский лидер заявил во время поездки в Торжок (Тверская область)

«Заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО, являются бредом», — заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также он прокомментировал заявления о возможном нападении России на Польшу, Прибалтику и Чехию. Путин считает, что эта информация является способом обмануть население стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Об этом российский лидер заявил во время поездки в Торжок (Тверская область) «Заявления о том, что Россия собирается воевать с НАТО, являются бредом», — заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС. Также он прокомментировал заявления о возможном нападении России на Польшу, Прибалтику и Чехию. Путин считает, что эта информация является способом обмануть население стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...