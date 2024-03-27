Путин заявил о неспособности F-16 помочь ВСУ

Путин заявил, что обещанные истребители F-16, уничтожат в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поставки истребителей F-16 Украине, о которых говорят западные страны, не изменят ход спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — об этом Путин заявил в ходе посещения Торжка. Его словам передает ТАСС. Он заявил, что РФ уничтожит эти истребители также, как сейчас ВС РФ уничтожают такни и другую технику.
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