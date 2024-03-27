Путин заявил о неспособности F-16 помочь ВСУ

28 марта 2024 в 02:17 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что обещанные истребители F-16, уничтожат в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки истребителей F-16 Украине, о которых говорят западные страны, не изменят ход спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — об этом Путин заявил в ходе посещения Торжка. Его словам передает ТАСС. Он заявил, что РФ уничтожит эти истребители также, как сейчас ВС РФ уничтожают такни и другую технику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поставки истребителей F-16 Украине, о которых говорят западные страны, не изменят ход спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — об этом Путин заявил в ходе посещения Торжка. Его словам передает ТАСС. Он заявил, что РФ уничтожит эти истребители также, как сейчас ВС РФ уничтожают такни и другую технику.