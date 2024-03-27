27 марта 2024

Путин заявил о неспособности F-16 помочь ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что обещанные истребители F-16, уничтожат в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки истребителей F-16 Украине, о которых говорят западные страны, не изменят ход спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — об этом Путин заявил в ходе посещения Торжка. Его словам передает ТАСС. Он заявил, что РФ уничтожит эти истребители также, как сейчас ВС РФ уничтожают такни и другую технику.

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Поставки истребителей F-16 Украине, о которых говорят западные страны, не изменят ход спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — об этом Путин заявил в ходе посещения Торжка. Его словам передает ТАСС. Он заявил, что РФ уничтожит эти истребители также, как сейчас ВС РФ уничтожают такни и другую технику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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