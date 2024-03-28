Названы регионы, где проснулись клещи

«Известия»: в 20 регионах России проснулись клещи
© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
В России начался период активности клещей Фото:

В десятках регионов России уже проснулись клещи. Их активность обнаружена в Санкт-Петербурге, Свердловской, Курганской, Псковской, Калининградской, Ростовской, Иркутской областях и еще в 15 регионах. Об этом говорят данные Роспотребнадзора.

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«В 22 регионах РФ зафиксирована активность клещей. В Курганской, Самарской, Кировской, Волгоградской, Челябинской областях и еще минимум 17 регионах сообщили о первых укусах клещей. В других субъектах готовятся к началу сезона их активности», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Сезон активности клещей начинается весной, когда температура поднимается до +5 градусов и выше. Этот период продолжается до конца лета или начала осени. В теплых регионах страны клещи активны круглый год, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, важно прививать жителей от клещевого энцефалита и обрабатывать территории высокого риска заражения акарицидными средствами.

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В десятках регионов России уже проснулись клещи. Их активность обнаружена в Санкт-Петербурге, Свердловской, Курганской, Псковской, Калининградской, Ростовской, Иркутской областях и еще в 15 регионах. Об этом говорят данные Роспотребнадзора. «В 22 регионах РФ зафиксирована активность клещей. В Курганской, Самарской, Кировской, Волгоградской, Челябинской областях и еще минимум 17 регионах сообщили о первых укусах клещей. В других субъектах готовятся к началу сезона их активности», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Сезон активности клещей начинается весной, когда температура поднимается до +5 градусов и выше. Этот период продолжается до конца лета или начала осени. В теплых регионах страны клещи активны круглый год, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, важно прививать жителей от клещевого энцефалита и обрабатывать территории высокого риска заражения акарицидными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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