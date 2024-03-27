ХМАО вошел в тройку самых благополучных регионов России

По итогам 2023 года Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место в рейтинге среди регионов России по социально-экономическому благополучию. Такие данные приводит Фонд развития гражданского общества.
«На третьей строчке — Ханты-Мансийский автономный округ. … Индекс социального благополучия — 6,38», — написали «Известия» со ссылкой на исследование фонда.
Индекс социального благополучия высчитывается соотношением средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Всего в рейтинг вошло 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест.
В третьем квартале 2023 года ХМАО также занимал третье место. Высокие позиции связаны с ростом дохода в регионе.
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