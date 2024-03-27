ХМАО вошел в тройку самых благополучных регионов России

28 марта 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Индекс социального благополучия высчитывается соотношением зарплаты к минимальной стоимости жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По итогам 2023 года Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место в рейтинге среди регионов России по социально-экономическому благополучию. Такие данные приводит Фонд развития гражданского общества. «На третьей строчке — Ханты-Мансийский автономный округ. … Индекс социального благополучия — 6,38», — написали «Известия» со ссылкой на исследование фонда. Индекс социального благополучия высчитывается соотношением средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Всего в рейтинг вошло 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест. В третьем квартале 2023 года ХМАО также занимал третье место. Высокие позиции связаны с ростом дохода в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По итогам 2023 года Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место в рейтинге среди регионов России по социально-экономическому благополучию. Такие данные приводит Фонд развития гражданского общества. «На третьей строчке — Ханты-Мансийский автономный округ. … Индекс социального благополучия — 6,38», — написали «Известия» со ссылкой на исследование фонда. Индекс социального благополучия высчитывается соотношением средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Всего в рейтинг вошло 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест. В третьем квартале 2023 года ХМАО также занимал третье место. Высокие позиции связаны с ростом дохода в регионе.