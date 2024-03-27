27 марта 2024

ХМАО вошел в тройку самых благополучных регионов России

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Индекс социального благополучия высчитывается соотношением зарплаты к минимальной стоимости жизни Фото:

По итогам 2023 года Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место в рейтинге среди регионов России по социально-экономическому благополучию. Такие данные приводит Фонд развития гражданского общества.

«На третьей строчке — Ханты-Мансийский автономный округ. … Индекс социального благополучия — 6,38», — написали «Известия» со ссылкой на исследование фонда.

Индекс социального благополучия высчитывается соотношением средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Всего в рейтинг вошло 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест.

В третьем квартале 2023 года ХМАО также занимал третье место. Высокие позиции связаны с ростом дохода в регионе.

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По итогам 2023 года Ханты-Мансийский автономный округ занял третье место в рейтинге среди регионов России по социально-экономическому благополучию. Такие данные приводит Фонд развития гражданского общества. «На третьей строчке — Ханты-Мансийский автономный округ. … Индекс социального благополучия — 6,38», — написали «Известия» со ссылкой на исследование фонда. Индекс социального благополучия высчитывается соотношением средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Всего в рейтинг вошло 38 субъектов, которые поделили между собой 35 мест. В третьем квартале 2023 года ХМАО также занимал третье место. Высокие позиции связаны с ростом дохода в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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