ХМАО и ЯНАО возглавили рейтинг благополучных регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация рейтинга эффективности губернаторов от Фонда развития гражданского общества. 2 июня 2014. Москва, фонд развития гражданского общества
Рейтинг подготовлен Фондом развития гражданского общества Фото:

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа по итогам третьего квартала 2023 года вошли в первую тройку регионов страны по уровню социального благополучия населения. Об этом сообщили аналитики Фонда развития гражданского общества в своем исследовании.

«Ямало-Ненецкий (1 место), Ненецкий (2 место) и Ханты-Мансийский (3 место) автономные округа возглавили топ самых социально благополучных регионов за третий квартал этого года», — передают «Известия» результаты исследования. Рейтинг подготовлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни.

Высокие позиции связаны с ростом доходов в регионах. По мнению экспертов, одним из факторов этого стало проведение СВО. Всего в рейтинг вошло 35 субъектов. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки», заняла только 20 место.

Согласно исследованиям Фонда, ХМАО и ЯНАО по итогам второго квартала 2023 года лидировали и по экономическому потенциалу. Оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет. Тюменская область заняла в рейтинге девятое место.

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Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа по итогам третьего квартала 2023 года вошли в первую тройку регионов страны по уровню социального благополучия населения. Об этом сообщили аналитики Фонда развития гражданского общества в своем исследовании. «Ямало-Ненецкий (1 место), Ненецкий (2 место) и Ханты-Мансийский (3 место) автономные округа возглавили топ самых социально благополучных регионов за третий квартал этого года», — передают «Известия» результаты исследования. Рейтинг подготовлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Высокие позиции связаны с ростом доходов в регионах. По мнению экспертов, одним из факторов этого стало проведение СВО. Всего в рейтинг вошло 35 субъектов. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки», заняла только 20 место. Согласно исследованиям Фонда, ХМАО и ЯНАО по итогам второго квартала 2023 года лидировали и по экономическому потенциалу. Оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет. Тюменская область заняла в рейтинге девятое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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