ХМАО и ЯНАО возглавили рейтинг благополучных регионов России

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа по итогам третьего квартала 2023 года вошли в первую тройку регионов страны по уровню социального благополучия населения. Об этом сообщили аналитики Фонда развития гражданского общества в своем исследовании.
«Ямало-Ненецкий (1 место), Ненецкий (2 место) и Ханты-Мансийский (3 место) автономные округа возглавили топ самых социально благополучных регионов за третий квартал этого года», — передают «Известия» результаты исследования. Рейтинг подготовлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни.
Высокие позиции связаны с ростом доходов в регионах. По мнению экспертов, одним из факторов этого стало проведение СВО. Всего в рейтинг вошло 35 субъектов. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки», заняла только 20 место.
Согласно исследованиям Фонда, ХМАО и ЯНАО по итогам второго квартала 2023 года лидировали и по экономическому потенциалу. Оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет. Тюменская область заняла в рейтинге девятое место.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.