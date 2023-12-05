ХМАО и ЯНАО возглавили рейтинг благополучных регионов России

05 декабря 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Рейтинг подготовлен Фондом развития гражданского общества Фото: Антон Белицкий © URA.RU Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа по итогам третьего квартала 2023 года вошли в первую тройку регионов страны по уровню социального благополучия населения. Об этом сообщили аналитики Фонда развития гражданского общества в своем исследовании. «Ямало-Ненецкий (1 место), Ненецкий (2 место) и Ханты-Мансийский (3 место) автономные округа возглавили топ самых социально благополучных регионов за третий квартал этого года», — передают «Известия» результаты исследования. Рейтинг подготовлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Высокие позиции связаны с ростом доходов в регионах. По мнению экспертов, одним из факторов этого стало проведение СВО. Всего в рейтинг вошло 35 субъектов. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки», заняла только 20 место. Согласно исследованиям Фонда, ХМАО и ЯНАО по итогам второго квартала 2023 года лидировали и по экономическому потенциалу. Оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет. Тюменская область заняла в рейтинге девятое место.

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа по итогам третьего квартала 2023 года вошли в первую тройку регионов страны по уровню социального благополучия населения. Об этом сообщили аналитики Фонда развития гражданского общества в своем исследовании. «Ямало-Ненецкий (1 место), Ненецкий (2 место) и Ханты-Мансийский (3 место) автономные округа возглавили топ самых социально благополучных регионов за третий квартал этого года», — передают «Известия» результаты исследования. Рейтинг подготовлен на основе соотношения средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. Высокие позиции связаны с ростом доходов в регионах. По мнению экспертов, одним из факторов этого стало проведение СВО. Всего в рейтинг вошло 35 субъектов. Тюменская область, входящая вместе с Ямалом и Югрой в регионы «Тюменской матрешки», заняла только 20 место. Согласно исследованиям Фонда, ХМАО и ЯНАО по итогам второго квартала 2023 года лидировали и по экономическому потенциалу. Оценивался уровень заработной платы, прибыльность бизнеса и объем уплаченного НДС в бюджет. Тюменская область заняла в рейтинге девятое место.