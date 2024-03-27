27 марта 2024

На Дне оленевода в ЯНАО побьют рекорд России по строганию мяса оленины

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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, оленина, ямальские олени, мясо
В Аксарке приготовят самую большую строганину из оленины Фото:

В Аксарке (ЯНАО) 30 марта будет проходить ямальский праздник День оленевода. Главным событием станет установление рекорда России по наибольшему весу строганины из оленины, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«На Дне оленевода вас ждут традиционные соревнования и конкурсы. Одним из ключевых событий станет установление рекорда России по строгание „Наибольший вес строганины из оленины в России“», — написал Сакал на своей странице «ВКонтакте».

На празднике будут нововведения. К традиционным соревнованиям добавятся семейный этнобиатлон и хоккей в валенках в национальной одежде.

В Салехарде на День оленевода прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был в таком восхищении, что сравнил их участников с пилотами «Формулы-1».

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В Аксарке (ЯНАО) 30 марта будет проходить ямальский праздник День оленевода. Главным событием станет установление рекорда России по наибольшему весу строганины из оленины, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «На Дне оленевода вас ждут традиционные соревнования и конкурсы. Одним из ключевых событий станет установление рекорда России по строгание „Наибольший вес строганины из оленины в России“», — написал Сакал на своей странице «ВКонтакте». На празднике будут нововведения. К традиционным соревнованиям добавятся семейный этнобиатлон и хоккей в валенках в национальной одежде. В Салехарде на День оленевода прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был в таком восхищении, что сравнил их участников с пилотами «Формулы-1».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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