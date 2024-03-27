На Дне оленевода в ЯНАО побьют рекорд России по строганию мяса оленины

В Аксарке приготовят самую большую строганину из оленины Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Аксарке (ЯНАО) 30 марта будет проходить ямальский праздник День оленевода. Главным событием станет установление рекорда России по наибольшему весу строганины из оленины, сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«На Дне оленевода вас ждут традиционные соревнования и конкурсы. Одним из ключевых событий станет установление рекорда России по строгание „Наибольший вес строганины из оленины в России“», — написал Сакал на своей странице «ВКонтакте».

На празднике будут нововведения. К традиционным соревнованиям добавятся семейный этнобиатлон и хоккей в валенках в национальной одежде.

В Салехарде на День оленевода прошли традиционные гонки на оленьих упряжках. Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев был в таком восхищении, что сравнил их участников с пилотами «Формулы-1».