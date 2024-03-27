27 марта 2024

В ХМАО создадут новую особо охраняемую природную территорию

© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк Бажовские места. Екатеринбург, деревья, лес, бажовские места
Новый памятник природы в ХМАО получит название «Ягельный» Фото:

В Нижневартовском районе ХМАО создадут новую особо охраняемую природную территорию. Памятник природы регионального значения будет называться «Ягельный», сообщили в региональном департаменте недропользования.

«В Югре в Нижневартовском районе создадут новую особо охраняемую природную территорию — памятник природы регионального значения „Ягельный“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ознакомиться с документами о памятнике, его охранной зоне и направить свои предложения можно до 26 апреля включительно. Сейчас ведутся публичные консультации по проекту постановления правительства ХМАО и проекту постановления губернатора Югра Натальи Комаровой.

В Сургутском районе ХМАО тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы. Он был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры.

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В Нижневартовском районе ХМАО создадут новую особо охраняемую природную территорию. Памятник природы регионального значения будет называться «Ягельный», сообщили в региональном департаменте недропользования. «В Югре в Нижневартовском районе создадут новую особо охраняемую природную территорию — памятник природы регионального значения „Ягельный“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ознакомиться с документами о памятнике, его охранной зоне и направить свои предложения можно до 26 апреля включительно. Сейчас ведутся публичные консультации по проекту постановления правительства ХМАО и проекту постановления губернатора Югра Натальи Комаровой. В Сургутском районе ХМАО тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы. Он был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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