В ХМАО создадут новую особо охраняемую природную территорию

28 марта 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Новый памятник природы в ХМАО получит название «Ягельный» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижневартовском районе ХМАО создадут новую особо охраняемую природную территорию. Памятник природы регионального значения будет называться «Ягельный», сообщили в региональном департаменте недропользования. «В Югре в Нижневартовском районе создадут новую особо охраняемую природную территорию — памятник природы регионального значения „Ягельный“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ознакомиться с документами о памятнике, его охранной зоне и направить свои предложения можно до 26 апреля включительно. Сейчас ведутся публичные консультации по проекту постановления правительства ХМАО и проекту постановления губернатора Югра Натальи Комаровой. В Сургутском районе ХМАО тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы. Он был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовском районе ХМАО создадут новую особо охраняемую природную территорию. Памятник природы регионального значения будет называться «Ягельный», сообщили в региональном департаменте недропользования. «В Югре в Нижневартовском районе создадут новую особо охраняемую природную территорию — памятник природы регионального значения „Ягельный“», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. Ознакомиться с документами о памятнике, его охранной зоне и направить свои предложения можно до 26 апреля включительно. Сейчас ведутся публичные консультации по проекту постановления правительства ХМАО и проекту постановления губернатора Югра Натальи Комаровой. В Сургутском районе ХМАО тундринский кедровый бор получил официальный статус памятника природы. Он был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий Югры.