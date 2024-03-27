ЯНАО потерял звание самого благополучного региона России

Ямал занял вторую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому благополучию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По версии Фонда развития гражданского общества, Ямало-Ненецкий автономный округ был бессменным лидером рейтинга регионов России по социально-экономическому благополучию. По итогам 2023 года Ямал отступил на позицию, освободив место Москве.

«Москва возглавила топ самых благополучных регионов России по итогам 2023 года. Столица поднялась с шестого места, где она находилась в третьем квартале, и обогнала бессменного лидера исследования Ямало-Ненецкий автономный округ, который в этот раз стал вторым», — написали «Известия» со ссылкой на исследование фонда.

Индекс социального благополучия у Ямала составляет 6,65. Он высчитывается соотношением средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни.

В третьем квартале 2023 года ЯНАО занимал первую строчку рейтинга. Высокие позиции были связаны с ростом дохода в регионе.