27 марта 2024

ЯНАО потерял звание самого благополучного региона России

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал занял вторую строчку рейтинга регионов России по социально-экономическому благополучию Фото:

По версии Фонда развития гражданского общества, Ямало-Ненецкий автономный округ был бессменным лидером рейтинга регионов России по социально-экономическому благополучию. По итогам 2023 года Ямал отступил на позицию, освободив место Москве.

«Москва возглавила топ самых благополучных регионов России по итогам 2023 года. Столица поднялась с шестого места, где она находилась в третьем квартале, и обогнала бессменного лидера исследования Ямало-Ненецкий автономный округ, который в этот раз стал вторым», — написали «Известия» со ссылкой на исследование фонда.

Индекс социального благополучия у Ямала составляет 6,65. Он высчитывается соотношением средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни.

В третьем квартале 2023 года ЯНАО занимал первую строчку рейтинга. Высокие позиции были связаны с ростом дохода в регионе.

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По версии Фонда развития гражданского общества, Ямало-Ненецкий автономный округ был бессменным лидером рейтинга регионов России по социально-экономическому благополучию. По итогам 2023 года Ямал отступил на позицию, освободив место Москве. «Москва возглавила топ самых благополучных регионов России по итогам 2023 года. Столица поднялась с шестого места, где она находилась в третьем квартале, и обогнала бессменного лидера исследования Ямало-Ненецкий автономный округ, который в этот раз стал вторым», — написали «Известия» со ссылкой на исследование фонда. Индекс социального благополучия у Ямала составляет 6,65. Он высчитывается соотношением средней заработной платы к расчетной минимальной стоимости жизни. В третьем квартале 2023 года ЯНАО занимал первую строчку рейтинга. Высокие позиции были связаны с ростом дохода в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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