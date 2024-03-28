Врач с позывным «Велес» занял место командира и уничтожил отряд ВСУ

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Действия врача с позывным «Велес» помогли отбить атаку ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе новой попытки украинских военных прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области, врач, известный под позывным «Велес», сыграл решающую роль в нейтрализации украинских боевых отрядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Военный врач с позывным „Велес“ занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника. В результате боя украинские формирования понесли существенные потери», — говорится в сообщении Минобороны.

Боец ВС РФ также осуществлял корректировку огня крупнокалиберной артиллерии. В результате этой битвы, украинские формирования отступили, заключили в Минобороны.

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В ходе новой попытки украинских военных прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области, врач, известный под позывным «Велес», сыграл решающую роль в нейтрализации украинских боевых отрядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Военный врач с позывным „Велес“ занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника. В результате боя украинские формирования понесли существенные потери», — говорится в сообщении Минобороны. Боец ВС РФ также осуществлял корректировку огня крупнокалиберной артиллерии. В результате этой битвы, украинские формирования отступили, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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