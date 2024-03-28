Врач с позывным «Велес» занял место командира и уничтожил отряд ВСУ

28 марта 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Действия врача с позывным «Велес» помогли отбить атаку ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе новой попытки украинских военных прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области, врач, известный под позывным «Велес», сыграл решающую роль в нейтрализации украинских боевых отрядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Военный врач с позывным „Велес“ занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника. В результате боя украинские формирования понесли существенные потери», — говорится в сообщении Минобороны. Боец ВС РФ также осуществлял корректировку огня крупнокалиберной артиллерии. В результате этой битвы, украинские формирования отступили, заключили в Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе новой попытки украинских военных прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области, врач, известный под позывным «Велес», сыграл решающую роль в нейтрализации украинских боевых отрядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Военный врач с позывным „Велес“ занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника. В результате боя украинские формирования понесли существенные потери», — говорится в сообщении Минобороны. Боец ВС РФ также осуществлял корректировку огня крупнокалиберной артиллерии. В результате этой битвы, украинские формирования отступили, заключили в Минобороны.