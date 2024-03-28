Врач с позывным «Велес» занял место командира и уничтожил отряд ВСУ

В ходе новой попытки украинских военных прорваться к населенному пункту Козинка в Белгородской области, врач, известный под позывным «Велес», сыграл решающую роль в нейтрализации украинских боевых отрядов. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Военный врач с позывным „Велес“ занял место командира танка, вел огонь прямой наводкой по штурмовым подразделениям противника. В результате боя украинские формирования понесли существенные потери», —
Боец ВС РФ также осуществлял корректировку огня крупнокалиберной артиллерии. В результате этой битвы, украинские формирования отступили, заключили в Минобороны.
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