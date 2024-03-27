Крупный застройщик Тюмени накопил долгов на сотни миллионов рублей

Компания тюменского застройщика «Запсибгазпром» получила 20 исков по контрактам

Должник входит в состав компании, которая построила в Тюмени два микрорайона по программе «Сотрудничество» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Подразделение «Запсибгазпром-Газификация», которая входит в состав тюменского застройщика «Запсибгазпром», стала в марте фигурантом 20 арбитражных дел, общая сумма которых приближается к 380 миллионам рублей. Почти во всех случаях речь идет о спорах по контрактам, сообщает картотека арбитражных дел.

«Зарегистрировано 20 исков от различных компаний. Во всех случаях ответчик — ООО „Запсибгазпром-Газификация“. Все иски касаются гражданских экономических правоотношений. Общая сумма всех дел — 378 млн рублей», — говорится на портале электронного правосудия.

Учредителем и владельцем компании является застройщик «Запсибгазпром», который возводил в Тюмени микрорайоны «Ямальский» и «Ямальский-2». Среди тех, у кого к компании возникли претензии по договорам, есть как подрядчики, так и поставщики. В частности, долг в 75 млн рублей от «Запсибгазпром-Газификации» пытается получить страховая компания «ВСК», такую же сумму оспаривает главное военно-строительное управление по специальным объектам.

По данным системы СБИС, «Запсибгазпром-Газификация» не имеет серьезных финансовых рисков. Отмечается небольшое снижение прибыли и долг по налогам в размере 6,1 тысяч рублей. Чистая прибыль компании в 2023 году по предварительным итогам составила 400 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало еще об одной тюменской компании, которая судится из-за долгов. Поставщик спецтехники, работающий в регионе, задолжал госкомпании миллионы рублей.