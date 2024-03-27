Сотрудники курганской госструктуры остались без работы из-за реформы

28 марта 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

25 курганских егерей остались без работы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После ликвидации Территориального государственного экологического фонда в Курганской области без работы остались больше 40 человек. Из них более половины — егеря. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители ликвидированного «Экофонда». «Конечно, очень жалко организацию и людей, которые столько лет отдали своей работе, выполняя свои обязанности по охране животного мира. Получилось так, что сейчас 41 сотрудник ликвидированного „Экофонда“, из которых 25 егерей, остались попросту не востребованы», — рассказали URA.RU представители. Сами сотрудники надеются на предложения о работе от нового охотуправления, но пока, по версии представителей госорганизации, им никто не писал и не предлагал работу. При этом, источник URA.RU из числа чиновников рассказал, что уволенных сотрудников «Экофонда» собрались переводить на работу в управление охотничьего хозяйства. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в новое ведомства. Сотрудники охотуправления на момент публикации не ответили журналисту. Информация будет дополнена после получения комментария. Статья по теме Спорную экореформу курганских чиновников назвали губительной В Курганской области ликвидировали Территориальный государственный экологический фонд. Организация отвечала за природную охрану, экотуризм и защиту фауны в регионе. При скромном финансировании егерской службой осуществлялась охрана 21 заказника на территории Курганской области. Там проводились биотехнические мероприятия в период сложных условий зимовки для диких копытных (подкормка, прокладка троп и другое), а также учеты всех видов животных. Впервые в регионе сотрудниками «Экофонда» разработаны и обустроены экологические тропы на особо охраняемых природных территориях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После ликвидации Территориального государственного экологического фонда в Курганской области без работы остались больше 40 человек. Из них более половины — егеря. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители ликвидированного «Экофонда». «Конечно, очень жалко организацию и людей, которые столько лет отдали своей работе, выполняя свои обязанности по охране животного мира. Получилось так, что сейчас 41 сотрудник ликвидированного „Экофонда“, из которых 25 егерей, остались попросту не востребованы», — рассказали URA.RU представители. Сами сотрудники надеются на предложения о работе от нового охотуправления, но пока, по версии представителей госорганизации, им никто не писал и не предлагал работу. При этом, источник URA.RU из числа чиновников рассказал, что уволенных сотрудников «Экофонда» собрались переводить на работу в управление охотничьего хозяйства. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в новое ведомства. Сотрудники охотуправления на момент публикации не ответили журналисту. Информация будет дополнена после получения комментария. В Курганской области ликвидировали Территориальный государственный экологический фонд. Организация отвечала за природную охрану, экотуризм и защиту фауны в регионе. При скромном финансировании егерской службой осуществлялась охрана 21 заказника на территории Курганской области. Там проводились биотехнические мероприятия в период сложных условий зимовки для диких копытных (подкормка, прокладка троп и другое), а также учеты всех видов животных. Впервые в регионе сотрудниками «Экофонда» разработаны и обустроены экологические тропы на особо охраняемых природных территориях.