В МЧС воздержались от оценки работы противопожарных систем в «Крокусе»

28 марта 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Необходимо дождаться результатов расследования, заявили в МЧС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В настоящий момент преждевременно давать оценки эффективности автоматических систем противопожарной защиты в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это заявление было сделано представителями МЧС России, которые подчеркнули необходимость дождаться результатов следствия. «Все оценки будут даны по завершении следствия», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что сейчас ведутся расследования и экспертизы для выяснения причин и обстоятельств пожара. Инцидент рассматривается как террористический акт. Свидетели утверждают, что автоматические системы пожаротушения и дымоудаления не сработали после поджога концертного зала. Окончательное заключение будет составлено после проведения специальных экспертиз и анализа действий ответственных структур, заключили в ведомстве. 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой перед концертом группы «Пикник». В результате стрельбы и пожара погибли 143 человека, около 300 пострадали. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что моратории на проверки бизнеса в России привели к игнорированию владельцами концертных залов и торговых центров мер безопасности в целях личной экономии, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент преждевременно давать оценки эффективности автоматических систем противопожарной защиты в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это заявление было сделано представителями МЧС России, которые подчеркнули необходимость дождаться результатов следствия. «Все оценки будут даны по завершении следствия», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что сейчас ведутся расследования и экспертизы для выяснения причин и обстоятельств пожара. Инцидент рассматривается как террористический акт. Свидетели утверждают, что автоматические системы пожаротушения и дымоудаления не сработали после поджога концертного зала. Окончательное заключение будет составлено после проведения специальных экспертиз и анализа действий ответственных структур, заключили в ведомстве. 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой перед концертом группы «Пикник». В результате стрельбы и пожара погибли 143 человека, около 300 пострадали. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что моратории на проверки бизнеса в России привели к игнорированию владельцами концертных залов и торговых центров мер безопасности в целях личной экономии, передает «Национальная служба новостей».