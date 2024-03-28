В МЧС воздержались от оценки работы противопожарных систем в «Крокусе»

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Необходимо дождаться результатов расследования, заявили в МЧС Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В настоящий момент преждевременно давать оценки эффективности автоматических систем противопожарной защиты в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это заявление было сделано представителями МЧС России, которые подчеркнули необходимость дождаться результатов следствия.

«Все оценки будут даны по завершении следствия», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что сейчас ведутся расследования и экспертизы для выяснения причин и обстоятельств пожара. Инцидент рассматривается как террористический акт. Свидетели утверждают, что автоматические системы пожаротушения и дымоудаления не сработали после поджога концертного зала. Окончательное заключение будет составлено после проведения специальных экспертиз и анализа действий ответственных структур, заключили в ведомстве.

22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой перед концертом группы «Пикник». В результате стрельбы и пожара погибли 143 человека, около 300 пострадали. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что моратории на проверки бизнеса в России привели к игнорированию владельцами концертных залов и торговых центров мер безопасности в целях личной экономии, передает «Национальная служба новостей».

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В настоящий момент преждевременно давать оценки эффективности автоматических систем противопожарной защиты в концертном зале «Крокус Сити Холл». Это заявление было сделано представителями МЧС России, которые подчеркнули необходимость дождаться результатов следствия. «Все оценки будут даны по завершении следствия», — передает сообщение МЧС ТАСС. Там добавили, что сейчас ведутся расследования и экспертизы для выяснения причин и обстоятельств пожара. Инцидент рассматривается как террористический акт. Свидетели утверждают, что автоматические системы пожаротушения и дымоудаления не сработали после поджога концертного зала. Окончательное заключение будет составлено после проведения специальных экспертиз и анализа действий ответственных структур, заключили в ведомстве. 22 марта произошел теракт в «Крокус Сити Холле» под Москвой перед концертом группы «Пикник». В результате стрельбы и пожара погибли 143 человека, около 300 пострадали. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что моратории на проверки бизнеса в России привели к игнорированию владельцами концертных залов и торговых центров мер безопасности в целях личной экономии, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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